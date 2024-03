UNICEF: badaujantys vaikai Gazoje svajoja apie agurko griežinėlį

Bado krizė Gazos Ruože yra „sukelta žmogaus“, pažymėjo J. Elderis. Šimtai sunkvežimių su maisto produktais stovi pasienyje, tačiau negali įvažiuoti. „Neleidžiama patekti gyvybiškai svarbiai pagalbai“, – kalbėjo UNICEF atstovas.

JT Pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūros (UNRWA) duomenimis, Izraelis šiuo metu atsisako išduoti leidimus įvažiuoti bet kokiai jos vilkstinei. Be JT pagalbos prekes, be kita ko, dalija ir Raudonojo Pusmėnulio organizacija. J. Elderis paragino Izraelio institucijas atidaryti pasienio perėjimo postus šiaurėje. Taip bado krizę esą būtų galima suvaldyti per kelias dienas.

REKLAMA

REKLAMA

Skubią pagalbą koordinuojanti Izraelio atstovė praėjusią savaitę Ženevoje pareiškė, kad ribojimų pagalbos vilkstinėms nėra. Problemų esą kyla Gazos Ruože, nes ten negebama pristatyti pagalbos prekių žmonėms.

REKLAMA

Tai komentuodamas, JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) atstovas antradienį Ženevoje sakė, jog Izraelio, kaip konflikto šalies, pareiga yra pasirūpinti, kad maisto produktai civiliams gyventojams galėtų būti dalijami nekliudomai.

J. Elderio duomenimis, Rafoje šalies pietuose vienu tualetu dalijasi 800 žmonių. Standartas katastrofų situacijose yra bent vienas tualetas 20 žmonių.