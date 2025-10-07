Ligoninės tvarka pribloškė pacientą: pietūs nepriklauso, jei paguldytas per vėlai?

Žmonių nuostabos sulaukė viešojoje erdvėje pasidalintas atvejis, kai 9 val. ryte į ligoninę paguldytam pacientui per pietus buvo pasiūlyta sriubos, tačiau antras patiekalas neatvyko nei po 10, nei 20 minučių, nei po pusvalandžio.
„Žmogus išeina į plačiuosius koridorius teirautis personalo, kur dingo antroji pietų dalis. O jam atsako: „Jūs tik šiandien paguldytas, jums antras patiekalas nepriklauso“, – tokia pateikta istorijos atomazga ne vieną privertė nusistebėti.
Atvykus vėliau maistas užsakomas nuo artimiausio valgymo karto
Kaip paaiškėjo, šis atvejis nutiko Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje. Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, ar įstaigoje išties galioja tokia tvarka, kad pietūs priklauso ne visiems tuo metu įstaigoje gulintiems pacientams, ligoninė paaiškino, jog maistas yra užsakomas iš anksto. Taigi jei pacientas paguldomas ne anksti ryte, o vėliau, paprasčiausiai to padaryti nebespėjama.
„Maistas užsakomas iš anksto, atsižvelgiant į stacionarizuotų pacientų skaičių. Stacionarizuotam pacientui priklauso visos dienos maitinimas – pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Patiekalai tiekiami pagal suderintą meniu, o valgiaraštis visada pritaikomas pagal gydytojo arba gydytojo dietologo paskirtą dietą.
Jeigu pacientas atvyksta gydytis anksti ryte, jam priklauso visos dienos maitinimas. Vėliau atvykusiems maistas užsakomas nuo artimiausio valgymo karto. Pavyzdžiui, jei pacientas į ligoninę paguldomas apie 9 valandą ryto, „pilnas“ maitinimas jam pradedamas nuo vakarienės, nes pietų užsakymai tiekėjui pateikiami anksti – iki 6 valandos ryto“, – rašoma ligoninės atsiųstame komentare.
Kaip nurodė ji, maitinimo paslaugas teikia konkursą laimėjęs tiekėjas.
Paklausus, ar dažnai tenka susidurti su pacientų nepasitenkinimu dėl maitinimo, ligoninė teigė, kad tokie atvejai reti.
„Pacientų pastabas dėl maisto kokybės visada išklausome ir į jas operatyviai reaguojame. Tokie atvejai reti, tačiau kiekvienas atsiliepimas mums svarbus – siekiame užtikrinti aukštą gydymo ir kasdienės priežiūros kokybę“, – nurodė gydymo įstaiga.