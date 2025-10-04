Trūkstant gydytojų siūloma dažniau konsultuoti nuotoliu: „Važinėti ir į Uteną, ir į Panevėžį, ir į Ignaliną, ir į Šalčininkus, ir visur kitur...“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kaip greitai sumažinti pacientų eiles gydymo įstaigose, kai ir taip gydytojų trūksta? Sveikatos apsaugos ministerija vieną atsakymą į šį klausimą jau atrado – Seimui pateikė įstatymo pataisas, kuriomis būtų leidžiama gydytojams specialistams konsultuoti pacientus nebūtinai ligoninės ar poliklinikos kabinete, bet ir, pavyzdžiui, telefonu.
„Mums padėtų ir mažinti eiles tam tikra prasme. Kažkur regionuose bus galimybė didesnė pasikonsultuoti su specialistais ne tik tą dieną, kai jis ten vieną kartą per savaitę atvažiuoja, bet gal ir kitu laiku“, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
Medikų sąjūdis tvirtina ilgą laiką bandęs įtikinti ministeriją, kad gydytojams specialistams būtų leista konsultuoti pacientus nuotoliu.
„Yra ir dvylikoje vietų dirbančių gydytojų, tai jiems situacija palengvėtų. Tai tų specialistų paslaugas bus galima teikti žymiai lanksčiau negu kaip yra dabar, nes dabar teisės aktai ir riboja – medikas yra pririštas prie savo darbo vietos“, – sako Medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė.
„Važinėti ir į Uteną, ir į Panevėžį, ir į Ignaliną, ir į Šalčininkus, ir visur kitur... Tai jis daugiausiai laiko praleidžia kelionėse ir gydymo įstaigos dar jiems apmoka už kelionę“, – prideda Pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.
Į siūlymą žiūri skeptiškai
Ir dabar leidžiamos šeimos gydytojų ar slaugytojų konsultacijos telefonu yra įmanomos, bet tik tada, kai gydytojas yra savo kabinete. Tai tapo realybė COVID-19 pandemijos metu, ir panašu, kad pacientams telefonu pabendrauti su gydytoju patogu. 2024 metais šeimos gydytojai nuotoliu pateikė daugiau negu tris milijonus konsultacijų. Tai – penktadalis nuo visų šeimos gydytojų konsultacijų. Tiesa, telefonu įmanoma tik aptarti tyrimų rezultatus, konsultuotis dėl sveikatos būklės, kai ji jau patikrinta, pratęsti receptus.
Pacientų organizacijos nuogąstauja, kad dėl nuotolinių konsultacijų gydytojai gali pražiūrėti pacientų prastėjančią sveikatą.
„Lygtai būtų galbūt greičiau negu jis pateks taip pas gydytoją užsiregistravęs, bet iš kitos pusės – kaip gali nustatyti gydytojas telefonu žmogui kažkokią ligą naują ar paskirti gydymą?“ – klausia V. Augustinienė.
Ir Klaipėdos poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojas skeptiškai žiūri į ministerijos iniciatyvą dėl nuotolinių konsultacijų.
„Pirminė apžiūra galima tik atvykus. Tam tikri tolimesni metodai galimi nuotoliu, bet tai nepamažintų eilių tikrai“, – sako Klaipėdos poliklinikos vyr. gydytojo pavaduotojas Algirdas Pūras.
Pasak poliklinikos atstovo, šeimos gydytojai taip pat galėtų perimti dalį specialistų krūvio, prisiimdami daugiau atsakomybės, kuri jiems suteikta.
Kol kas lieka atviras klausimas, kokios tiksliai konsultacijos galės vykti nuotoliu.
„Ministro įsakymu reglamentuosime labai aiškiai, kada tas konsultacijas galima teikti, kada ne. Ir, kaip jau minėjau, vis tik manome, kad tai turėtų būti ne pirminės konsultacijos. Ir tai galėtų galbūt padėti tik tada, kai jau yra žinoma paciento būklė“, – teigia L. Vaidelienė.
„Rentgeno nuotraukų, radiologinių tyrimų aprašymas, kur tikrai nereikia visiškai kontakto, bet šitų specialistų yra didžiulis trūkumas“, – komentuoja A. Gerliakienė.
Sveikatos apsaugos ministerija neatmeta, kad jau ir dabar dalis gydytojų su savo pacientais dažnai susisiekia nuotoliu, tad įstatymo pataisos leistų gydytojams tai daryti teisėtai. Ministerijos parengtas įstatymo pataisas parlamentarai turėtų įvertinti ir už jas balsuoti rudens sesijoje.
