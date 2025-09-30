Madonna atvirai papasakojo apie kovą su sepsiu: keturias dienas buvo be sąmonės

Kaip rašo naujienų portalas „People“, atlikėja pokalbyje su Jay Shetty tinklalaidėje „On Purpose“ atskleidė, jog patyrė sepsį ir keturias dienas buvo be sąmonės.
Vieną akimirką šoko, kitą – atsidūrė reanimacijoje
Madonna prisiminė, kad likus vos kelioms dienoms iki koncertinio turo, ji jautėsi puikiai: repeticijos, šokiai, planai. Tačiau viskas apsivertė akimirksniu.
„Vieną minutę buvau gyva ir šokau, kitą – jau gulėjau intensyviosios terapijos skyriuje. Aš buvau be sąmonės keturias dienas“, – pasakojo ji pokalbyje su Jay Shetty tinklalaidėje „On Purpose“.
Pasak „People“, dainininkė prisipažino, kad po pabudimo jai buvo nustatytas sepsis – gyvybei pavojinga būklė, kai organizmo reakcija į infekciją ima žaloti gyvybiškai svarbius organus. „Tai gali tave nužudyti. Išėjus iš ligoninės, man nuėmė respiratorių, bet kvėpuoti pati vos galėjau“, – sakė žvaigždė.
Ilgas kelias į pasveikimą
Atlikėja pripažino, jog pradžioje jautėsi tarsi „super moteris“ ir tikėjosi greitai grįžti į repeticijas. Tačiau realybė buvo visai kitokia.
„Neturėjau jėgų, energijos, negalėjau išlipti iš lovos. Nežinojau, kada tai baigsis“, – atviravo Madonna.
Ji pridūrė, kad išgirsta žinia apie „radikalų priėmimą“, kurią jai perdavė kabalos mokytojas Eitanas Yardeni, tapo lūžio tašku:
„Jis man sakė – kuo greičiau priimsi, kas su tavimi vyksta, ir nustosi klausti, kada tai baigsis, tuo greičiau tai baigsis.“
„Gyvenimas yra gražus“
Kaip rašo „People“, Madonna ne kartą viešai atkreipė dėmesį į savo sveikatos krizę. 2024 m. liepos 4 d., minėdama vienerius metus po išėjimo iš ligoninės, ji „Instagram“ tinkle pavadino savo pasveikimą „stebuklu“.
„Prieš metus vos galėjau atsistoti savo kieme laikydama bengališką ugnelę. Šiandien džiaugiuosi gyvenimu, nes žinau – jis yra gražus“, – rašė ji.
