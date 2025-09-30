Vytautas Landsbergis siunčia žinutę iš ligoninės: „Aš dar gyvas“

V. Landsbergis šmaikštauja, kad nedraugai džiaugtis neskubėtų – sako, dar pabūsiąs tarp gyvųjų. Pats profesorius jau pakankamai stiprus, kad pasiųstų žinią visiems, kurie laukia blogų naujienų.
Lansbergio žinutė „nedraugams“
„Pasakykit visuomenei, kad aš dar gyvas ir dar kurį laiką būsiu gyvas. Tegul nesidžiaugia per daug. Aš dar esu ir prašau iš anksto nesidžiaugti“, – sako V. Landsbergis.
Profesorius neslepia – yra ir tokių, kurie jo karts nuo karto sušlubavusia sveikata džiaugiasi. Bet, kaip pats sako, jiems nusiraminti nepavyks.
„Gal kai kurie žmonės, kurie laukė kitokios žinios, – jie nenusiramins. Bet jie man nerūpi“, – sako Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.
V. Landsbergiui netrūksta ironijos ir kalbant apie Lietuvos lyderių sveikatą.
„Mūsų valstybės lyderių sveikata yra nuostabi – jie varto tą valstybę kaip šūdo krūvą šakėmis. Mes nevartome valstybės kaip šūdo krūvos. Tai mes nepriklausom prie lyderių“, – ironizuoja V. Landsbergis.
Adamkaus būklė – stabili
Anksčiau žiniasklaidai V. Landsbergis sakė, kad jį artimiausiu metu žada išleisti iš ligoninės.
Tuo metu, beveik tuo pat metu, ketvirtadienio vakarą Santaros klinikų reanimacijoje atsidūrusiam prezidentui Valdui Adamkui, panašu, sveikata taip pat gerėja.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus lieka gydytis Santaros klinikose – iš reanimacijos perkeltas į skyrių, kuriame gydymą planuojama tęsti artimiausią savaitę. Prezidento būklė – stabili“, – pasakoja Santaros klinikų darbuotojai.
Praėjusią savaitę Santaros klinikos informavo, kad V. Adamkui įtariama infekcija. Tačiau papildomos informacijos nei klinika, nei prezidento atstovė Božena Bagonaitienė neatskleidžia. Tik patikino, kad prezidentas jaučiasi geriau.
