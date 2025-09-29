Šią ligą vadina tyliąja žudike: kelią mirčiai užkirskite laiku

Todėl ypatingas dėmesys skiriamas profilaktiniams tyrimams, kurie gali išgelbėti gyvybę.
Ragina tikrintis profilaktiškai
Ligoninės atstovai kviečia gyventojus nelaukti pirmųjų simptomų, o tikrintis iš anksto ir taip užkirsti kelią tragiškoms pasekmėms.
„Minėta Pasaulinė aortos diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į klastingą šios arterijos ligą – aortos aneurizmą, vadinamą „tyliąja žudike“.
RVUL Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėjas Artūras Mackevičius primena, kad dažnai ši liga nepasireiškia jokiais simptomais, o plyšus aortos aneurizmai didelė dalis pacientų neišgyvena. Būtent todėl labai svarbu tikrintis profilaktiškai.
„Profilaktinis tyrimas gali išgelbėti gyvybę, nes laiku diagnozuoja neplyšusią aneurizmą galima sėkmingai išgydyti. O jei plyšta nediagnozuota aneurizma, apie 50 proc. pacientų miršta nespėję pasiekti ligoninės. Skubiai operuojamų pacientų mirtingumas taip pat siekia apie 60 proc.“, – sako gydytojas kraujagyslių chirurgas.
Jis pabrėžia, kad plyšus aortos aneurizmai svarbi kiekviena minutė:
„Plyšusi aneurizma sukelia staigų ir aštrų skausmą, pila šaltas prakaitas, staiga nukrenta kraujo spaudimas, žmogus gali prarasti sąmonę. Negali būti jokios kalbos apie „palauksiu, gal praeis“ – būtina skambinti 112.“
Efektyviausias būdas išvengti aortos aneurizmos plyšimo – profilaktiniai tyrimai. Tyrimą reikėtų atlikti žmonėms virš 65 metų amžiaus. Aortos tyrimas echoskopu yra neinvazinis, trunka vos kelias minutes ir yra neskausmingas“, – rašoma įraše.
Aortos aneurizmos simptomai
Kartu su įrašu Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė pasidalijo ir vizualais, kuriuose pateikiama aktuali informacija apie aortą bei jos ligas. Vizualuose primenama, kad aorta – tai stambiausia žmogaus organizmo kraujagyslė, kuria kraujas iš širdies keliauja į visą kūną.
„Aortos aneurizma – tai kraujagyslės išsiplėtimas, kai jos skersmuo viršija savo normalų skersmenį pusantro karto“, – rašoma viename iš vizualų.
Taip pat akcentuojama, jog plyšus aortos aneurizmai, apie 50 proc. pacientų miršta dar nespėję pasiekti ligoninės. Likusiems, net ir skubiai operuojant, mirtingumas siekia apie 60 proc.
Aortos aneurizmos simptomai:
- Ilgalaikis nugaros, pilvo ar kirkšnies skausmas;
- Užkimęs balsas;
- Švilpiantis alsavimas;
- Skausmas krūtinėje;
- Dusulys.
Vis dėlto pabrėžiama, kad dauguma žmonių nejaučia jokių simptomų, todėl nesikreipia į gydytoją. Būtent dėl šios priežasties profilaktinis aortos tyrimas yra būtinas.
Rizikos faktoriai: padidėjęs kraujo spaudimas, rūkymas, vyriška lytis, amžius nuo 65 metų, aterosklerozė bei kitos ligos, tokios kaip diabetas.