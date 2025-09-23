Ant klozeto sėdite su telefonu rankose? Turi jums žinių

Naujas tyrimas atskleidė, kad įprotis imti telefoną į vonios kambarį gali sukelti hemorojų, rašoma express.co.uk.
JAV tyrimas: ryšys tarp telefono ir hemorojaus
JAV atliktas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie naudojasi telefonu sėdėdami ant klozeto, turi net 46 proc. didesnę riziką susirgti hemorojumi.
Hemorojus – tai skausmingi mazgai, atsirandantys dėl išsiplėtusių kraujagyslių tiesiojoje žarnoje.
Tyrime, publikuotame žurnale „PLOS One“, dalyvavo 125 žmonės, kurie atsakė į klausimus apie savo gyvenimo būdą ir įpročius tualete, o vėliau jiems atliktos kolonoskopijos.
Rezultatai atskleidė, kad du trečdaliai dalyvių prisipažino tualete naudojantys savo išmaniuosius telefonus. Jaunesni tyrimo dalyviai tai darė dar dažniau.
Mokslininkų manymu, telefonas prailgina laiką, praleidžiamą ant klozeto, o tai didina spaudimą audiniams ir skatina hemorojaus atsiradimą.
Ekspertų patarimas: telefoną palikti už durų
Tyrimo autorė dr. Trisha Pasricha pabrėžė: „Šis tyrimas tik sustiprina bendrą patarimą – telefonus reikėtų palikti už vonios kambario durų, o tuštinimasis neturėtų užtrukti ilgiau nei kelias minutes.“
Ji taip pat pridūrė: „Jeigu viskas trunka ilgiau, verta savęs paklausti – ar tikrai buvo sunku pasituštinti, ar tiesiog buvau susikoncentravęs į savo telefoną?“
Pasak mokslininkės, programėlės sukurtos taip, kad prikaustytų dėmesį ir priverstų pamesti laiko pojūtį. Dėl to žmonės ilgiau sėdi ant klozeto nei planavo, o tai ir didina hemorojaus riziką.
Ekspertai sutaria dėl vieno dalyko: nors tyrimų dar reikia daugiau, saugiausia rekomendacija – išmanųjį telefoną apskritai palikti už vonios kambario ribų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!