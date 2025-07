Įspėja dėl sukčių atakų: masiškai socialiniuose tinkluose plinta suklastoti vaizdai

Žurnalistų etikos inspektorius tokius įrašus jau registruoja ir reikalauja socialinių tinklų juos pašalinti. Tačiau kol socialiniai tinklai sureaguoja, jais patikėję pakliūva sukčiams į rankas.

REKLAMA

REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose netrūksta vaizdo įrašų, kuriuose dirbtiniu intelektu (DI) sukurti žmonės aptaria šalies aktualijas.

REKLAMA

Nors DI sukurti vaizdo įrašai greičiau gali kelti juoką, nei pridaryti žalos, Vyriausybė ir žurnalistų etikos inspektorius įsitikinę, kad tai peržengė pramogų ribas ir žada imtis veiksmų.

„Būtinybė reaguoti atsirado todėl, nes ta riba buvo peržengta. Šiuo atveju ji buvo peržengta mūsų informacinėje erdvėje“, – sakė kultūros viceministras Viktoras Denisenko.

REKLAMA

REKLAMA

Klastoja žinių reportažus

Kuriami ir vadinamieji „deep fake“ – išmaniosios vaizdo klastotės – kai, pavyzdžiui, žurnalistas ar žinomas žmogus savu balsu ir atvaizdu skleidžia netikrą informaciją. Tokį atvaizdą sukurti taip pat padeda DI.

„Kai tau iš ekrano kalba atpažįstamas žurnalistas, atpažįstamas politikas ar gydytojas, jis pasakoja visiškai keistus, stebėtinus dalykus ir dar paragina kuo skubiau tai kopijuoti ir dalytis, nes valdžia tuoj tai uždraus, iš tikrųjų pasiekėme gana pavojingą ribą“, – kalbėjo Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkės pavaduotojas Ričardas Slapšys.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Esant prastesnei vaizdo ir garso kokybei, kai kuriems gali tapti sunku atpažinti, ar tai tiesa. Mat žinių vedėjos veidas ir reportažų herojų atvaizdai pakankamai realistiški.

Tokiais būdais sukčiai gali bandyti išvilioti iš žmonių pinigų, ragindami juos parsisiųsti mobiliąją programėlę ir ten atiduoti savo santaupas.

REKLAMA

„Nacionalinio transliuotojo žinių programos vedėja skelbia, kad vienas iš gydytojų žuvo tragiškomis aplinkybėmis. Dėl to, kad jis norėjo atskleisti informaciją apie kažkokį vaistą, kuris padeda kovoti su hipertenzija“, – vieną pavyzdžių pateikė žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovė Aliona Gaidarovič.

Socialiniai tinklai atsakyti neskuba

Tokias klastotes pradėjęs registruoti žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius jau sulaukė keliasdešimt pranešimų. Tarnyba šiuo atveju kreipiasi į socialinius tinklus, kad tokie vaizdo įrašai būtų pašalinti.

REKLAMA

„Kartais sureaguoja per dvi valandas, kartais per dvi paras, kartais per du mėnesius. Nuo ko tai priklauso – aš atsakyti negaliu“, – teigė A. Gaidarovič.

Tad veiksmingo sprendimo Vyriausybė ir tarnyba pasiūlyti kol kas negali, mat per tokį laikotarpį, kol sureaguoja socialinis tinklas, vaizdo įrašas gali toliau išplisti. Negana to, tuo patikėjęs žmogus, gali jį ir parsisiųsti, išsisaugoti ir pats toliau platinti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vyriausybė svarsto visą dirbtinio intelekto turinį žymėti, kad socialinių tinklų vartotojai galėtų atskirti, ar tai tikras vaizdo įrašas, ar klastotė. Tačiau kol kas tokio reguliavimo dar nėra.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: