Įspėja sportuojančius savarankiškai dėl skaudžių pasekmių: „Kai įvyko ta vienintelė trauma ir žmogus 5 metus sėdi“

„Buvo sudėtingas gyvenimo etapas ir buvo pasirinkimas arba prauliavoti, arba pasukti sporto keliu, tai pradėjau bėgioti“, – pasakojo sportininkas mėgėjas Artūras Lingis.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Kaunietis Artūras sakė, kad prieš 4 metus į sportą nėrė, kaip sakoma, stačia galva, nors anksčiau rimtai tuo neužsiimdavo.
„Pagavau tą kablį, pradėjau nuo bėgimo, tada triatlonas“, – tikino A. Lingis.
Tačiau pripažįsta, kad tinkamai sportuoti žinių trūko, tad neišvengė traumų.
„Čia turbūt yra klasika – kiekvienas mėgėjas, pradedantis aktyvesnę karjerą, to neišvengia – turėjau tiek uždegimų, tiek patempimų“, – atviravo sportininkas mėgėjas.
Jam antrina ir 25 metų Vilius. Jis prieš kelis metus atrado aistrą bėgioti. Deja, vieną dieną koją nudiegė stiprus skausmas.
„Vienos treniruotės eilinės metu bėgiojau ir pajutau, kad yra kažkoks neįprastas skausmas kojoje“, – pasakojo sportininkas mėgėjas Vilius Kazlauskas.
Kad nutiko didelė nelaimė, paaiškėjo nuvykus į skubios pagalbos skyrių.
„Sužinojau, kad įvykęs stresinis lūžis – gydytojai paaiškino, kad tai nuo per didelio fizinio krūvio“, – tikino V. Kazlauskas.
Gydytoja vardijo savarankiško sporto pasekmes
Anot medikų, šiems jauniems vyrams dar labai pasisekė – mat jėgas pervertinusiems sporto naujokams gresia ne tik sunkios traumos, bet kartais ir tragedija.
„Blogiausia – tai staigi mirtis sporte, jei vienas, pirmas kartas sportuojame, į varžybas atėjome. Lengvesni – pertreniravimas, kojų skausmai, traumos“, – vardijo Kauno klinikų Sporto medicinos klinikos vadovė Renata Žumbakytė-Šermukšnienė.
Ir nors po lengvų traumų dalis sportininkų mėgėjų sporto batelius pakabina ant vinies, medikai sako, be reikalo.
„Kai įvyko ta vienintelė trauma ir žmogus 5 metus sėdi, nesportuoja, tai ir yra ta didžioji klaida. Po kiekvienos traumos yra reabilitacija ir sugrįžimas į fizinį krūvį“, – atskleidė R. Žumbakytė-Šermukšnienė.
To pavyzdys Vilius, po konsultacijų sporto medicinos centre – vėl ruošiasi bėgimo varžyboms.
„Gavau patarimų ir kaip atsigauti po traumos, nes jau po jos nuvykau, ir kaip stiprinti kojos raumenis, ir kaip atsakingai ir saugiai bėgioti“, – sakė jis.
Pasakė, ko būtina vengti sportuojant pačiam
Sportuojančių štai ir Kauno viešosiose erdvėse gausu – kas bėga ilgas distancijas, kas žaidžia krepšinį ar mina dviratį. Dalis žmonių to imasi išvydę pažįstamų sportišką pavyzdį, kiti – dėl geresnės fizinės formos ar tobulesnių kūno linijų ir, deja, net nesusimąsto, kad gali sau ir pakenkti.
„Pasižiūrime į kolegas – jie sportuoja, dalyvauja maratone – „ir aš eisiu bėgti kartu nepasiruošęs“. Pats sau pasirenka fizinį krūvį ir dažniausiai sportuoja tada, kai turi laiko – kartą per mėnesį ar metus ir vienas didelis, nedozuotas fizinis krūvis visais atvejais gali baigtis kažkokia žala organizmui“, – teigė gydytoja.
Daug žalos padaro ir netinkami patarėjai, pasirenkant fizinį krūvį ar pratimus, kuriais dažnai tampa internetas, socialiniai tinklai ar „Google“ paieška. Medikai sako tai klaida, o skaudžias pasekmes tenka taisyti jiems.
Nors būti fiziškai aktyviam ir sportuoti, būtina, pasiryžus tam – būtina kreiptis į specialistus. Jie atliks tyrimus, ir patars, ką daryti, kad sportas išties būtų sveikata, o ne kančia.
„Individualiai parinksime fizinį krūvį, aptarsime mitybos, maisto papildų programas, ir žiūrėsime ką galime padėti jums, kad fizinis krūvis teiktų tiek emocinę naudą, tiek fizinę sveikatą“, – tikino Kauno klinikų Sporto medicinos klinikos vadovė.
„Apšilimas prieš ir po, tampymo pratimai yra privaloma. Jei krūvis padidėjęs iki 5-6 treniruočių per savaitę, aš vis tiek patarčiau bent kartą per mėnesį pas masažistą ir kineziterapeutą lankytis būtinai“, – pasakojo sportininkas mėgėjas A. Lingis.
Dabar patarimais jau dalijasi ir Artūras. Esą motyvaciją palaikyti gerą formą ir siekti rezultatų sustiprina ir bendraminčiai.
„Man šioje vietoje padėjo draugai – tą krūvį išskirstydavo, kad jis nebūdavo nepakeliamas. Aišku, po intensyvesnių savaičių dienų tekdavo pailsėti, padėti batelį į stalčių, nusikeikus sakyti, kad atidėsiu visą šitą pasiruošimą, bet numiegi vieną dieną, vėl grįžta tas noras įveikti ir pasiekti savo tikslą, ir sieki jo toliau“, – komentavo jis.
Sporto medicinos klinikos gydytojai kone kasdien sulaukia pacientų, sportuojančių savarankiškai ir kenčiančių įvairius negalavimus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: