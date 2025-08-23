Pasakė, per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo: kiti mano neteisingai

Naujienų portalui tv3.lt šia tema sutiko pakomentuoti vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė. Ji taip pat nurodė, kokią žalą organizmui daro alkoholis bei kas rodo, kad vartojame per daug alkoholio.
Alkoholio žala organizmui
Pirmiausia, vaistininkė pokalbį pradėjo nuo to, kad apskritai nėra patartina vartoti alkoholį, nes jis – tikras nuodas organizmui.
Dėl to pašnekovė pasidalijo, kaip alkoholis veikia sveikatą, tam, kad kiti pasvarstytų prieš vaišinantis tauriojo gėrimo taure.
„Kai kurie moksliniai tyrimai rodo, kad gausus arba dažnas alkoholio vartojimas yra siejamas su daugiau nei 200 įvairių sveikatos sutrikimų, tarp kurių – net 7 vėžio formomis.
Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, kad alkoholis yra organizmui toksiška medžiaga, o žalingi biocheminiai ir uždegiminiai procesai prasideda jau nuo pirmo gurkšnio, net jei jų ir nejaučiame.
Per trumpą laiką suvartojus didelį kiekį alkoholio, kyla dehidratacijos, virškinimo sutrikimų, apsinuodijimo rizika, o kai kuriais atvejais – pavojus gyvybei.
Ilgainiui alkoholis ir jame esantys junginiai neigiamai paveikia širdies ir kraujagyslių, nervų, imuninę sistemas, pažeidžia gyvybiškai svarbius organus – kepenis, kasą, skrandį“, – liūdnomis pasekmėmis dalijosi ji.
Vaistininkė A. Krušnienė pridėjo, kad taip pat dėl alkoholio kepenyse ima susidaryti nuodingas junginys, kuris daro reikšmingą žalą.
Tai – acetaldehidas, kuris yra laikomas pačiu pavojingiausiu iš visų alkoholio skilimo produktų.
Kas rodo, kad vartojama per daug alkoholio?
Vaistininkė taip pat papasakojo ne tik apie tai, kaip alkoholis kenkia sveikatai, bet taip pat nurodė, kokie ženklai liudija apie perteklinį alkoholio vartojimą.
Anot jos, priklausomybė išsivysto ne tik tuomet, kai vartojame alkoholį kasdien ar dideliais kiekiais.
„Medicinos požiūriu nėra saugaus alkoholio kiekio ar „nekaltų“ gėrimų, nes kiekvieno žmogaus organizmas į alkoholį reaguoja skirtingai.
Jei pastebite, kad vis sunkiau kontroliuoti suvartojamą alkoholinių grimų kiekį, alkoholis ima trukdyti profesinei ar asmeninei veiklai, atsiranda konfliktų su artimaisiais, draugais, o socialines situacijas renkatės pagal galimybę pasilinksminti, vertėtų sustoti ir įsivertinti situaciją“, – atskleidė ji.
Pašnekovė taip pat pridėjo, kad tokiais atvejais verta nedelsti ir nesigėdyti kreiptis pagalbos. Pasak jos, specialistai padeda įveikti priklausomybes:
„Pagalbos visada verta kreiptis kuo anksčiau – patarti ir nukreipti tinkama linkme gali artimi žmonės, psichikos sveikatos specialistai, šeimos gydytojas ar vaistininkas.“
Per kiek laiko alkoholis pasišalina iš organizmo?
Pasiteiravus specialistės, per kiek laiko galima tikėtis alkoholio pasišalinimo iš organizmo, ji sutiko atsakyti į klausimą.
Pasak jos, pats alkoholis iš organizmo pasišalina pakankamai greitai, tačiau pagirios trunka ilgiau.
„Standartinėje alkoholinio gėrimo porcijoje yra apie 14 gramų gryno alkoholio, kurį organizmas vidutiniškai pašalina per maždaug dvi valandas.
Susidarius acetaldehidui, pasireiškia pagirios. Pastarųjų simptomai dažniausiai pasireiškia praėjus 4–10 valandų nuo alkoholio vartojimo“, – atskleidė ji.
Anot jos, neretai pagirių simptomų pasireiškimas dar priklauso nuo kelių veiksnių. Ji pasakojo, kad tai – ne tik suvartoto gėrimo tipas ar kiekis.
O tiems, kuriems sunku atsigauti po audringos nakties, ji taip pat turėjo patarimų, kaip greičiau atsistatyti.
„Visgi, kokie pagirių simptomai pasireikš, lemia ne tik suvartoto gėrimo tipas ir kiekis, bet ir tai, ką žmogus valgė ar gėrė prieš tai, kokius vaistus vartoja bei kaip greitai jo organizmas geba skaidyti etilo alkoholį. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, jog moterų organizmas alkoholį skaido prasčiau.
Siekiant greičiau atsigauti po vakarėlio, gali padėti lengvas fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, pasivaikščiojimas, šaltas dušas, baltymų, vitamino C bei sveikųjų riebalų turintis maistas ir elektrolitų vartojimas“, – paaiškino vaistininkė.
Kepenų atsistatymas nustojus vartoti alkoholį
Vis tik A. Krušnienė taip pat turėjo džiugių žinių – nutraukus alkoholio vartojimą kepenys gali atsistatyti.
Pasak jos, prisitaikius tinkamą gyvenimo būdą, o kartais ir specialistų priežiūrą, galima pasiekti neblogų rezultatų, jeigu nėra sergama kepenų fibroze ar ciroze.
„Kepenys – vienas iš nedaugelio organų, pasižyminčių regeneracinėmis savybėmis. Nutraukus perteklinį alkoholio vartojimą ir imantis gydymo bei gyvenimo būdo ar mitybos korekcijų, lengvesni pažeidimai, tokie kaip pirminė hepatito stadija ar mažas kepenų suriebėjimas, gana dažnai atsistato per kelias savaites ar kelis mėnesius.
Vis dėlto, pažengę kepenų funkcijos sutrikimai, tokie kaip kepenų fibrozė ar cirozė, paprastai yra negrįžtami, tačiau visiška abstinencija gali reikšmingai sulėtinti šių būklių progresavimą ir sumažinti komplikacijų riziką“, – paaiškino ji.
Pašnekovė pridėjo, kad kepenų atsistatymo laikas yra individualus. Visa tai priklauso nuo kelių veiksnių:
„Kepenų audinio ir funkcijų atsistatymo trukmė yra labai individuali: nuo kelių savaičių, kai normalizuojasi kepenų fermentų rodikliai, iki daugelio mėnesių ar net metų, priklausomai nuo audinių pažeidimo masto ir bendros paciento sveikatos būklės.“
