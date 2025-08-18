Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos apskrityje policija nustatė 28 prekybos alkoholiu pažeidimus

2025-08-18 14:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 14:23

Klaipėdos apskrityje policijos pareigūnai praėjusią nustatė 28 prekybos alkoholiu pažeidimai.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Klaipėdos apskrityje policijos pareigūnai praėjusią nustatė 28 prekybos alkoholiu pažeidimai.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), rugpjūčio 15 d. Klaipėdos apskrityje vykdyta prevencinė priemonė dėl prekybos alkoholiu pažeidimų užkardymo. 

„Devynių Skuodo, Plungės ir Kretingos rajonuose esančių miestelių parduotuvėse buvo atlikta 19 kontrolinių pirkimų, per juos nustatyta 13 pažeidimų dėl alkoholinių gėrimų pardavimo asmenims, jaunesniems negu 20 metų“, – paskelbė uostamiesčio policija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Klaipėdos AVPK, dėl pažeidimų pradėtos administracinės teisenos, iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 30 litrų alkoholinių gėrimų.

REKLAMA
REKLAMA

Patikrinimus rugpjūčio 13 ir 14 d. vykdė ir Plungės policijos pareigūnai. Atliekant kontrolinius pirkimus, Plungės rajone nustatyta 12 pažeidimų dėl alkoholinių gėrimų pardavimo asmenims, jaunesniems negu 20 metų. Pradėtos administracinės teisenos, iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau nei 12 litrų alkoholinių gėrimų.

REKLAMA

Tikrinant prekybos alkoholiu vietas, policija ėmėsi priemonių ir Klaipėdos mieste. Rugpjūčio 11 d. kontrolinių pirkimų metu užfiksuoti dar trys pažeidimai dėl alkoholinių gėrimų pardavimo nesilaikant licencijoje nurodytų apribojimų. Pradėtos administracinės teisenos. 

Dėl įmonėse nustatytų prekybos alkoholiu tvarkos pažeidimų informacija bus perduota Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl ekonominių sankcijų taikymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų