TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie maisto produktai – tikras auksas kepenims: valgykite į sveikatą

2025-08-23 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 10:20

Kepenys – tai labai svarbus organas, kuris atlieka ne vieną reikšmingą funkciją ir prisideda prie bendros organizmo gerovės. O sklandžiam jų funkcionavimui itin svarbi mityba – profesorė išskyrė produktus, kurie naudingi kepenims.

Kepenys (nuotr. 123rf.com)

Kepenys – tai labai svarbus organas, kuris atlieka ne vieną reikšmingą funkciją ir prisideda prie bendros organizmo gerovės. O sklandžiam jų funkcionavimui itin svarbi mityba – profesorė išskyrė produktus, kurie naudingi kepenims.

0

„Tai tikrai įspūdingas organas, – sako dr. Meena B. Bansal, Icahn medicinos mokyklos Mount Sinai profesorė ir kepenų ligų tyrimų direktorė. – Kepenys yra pirmoji mūsų organizmo gynybos linija nuo toksinų.“

Šis organas ne tik labai atsparus pažeidimams, bet ir geba atsistatyti – net pašalinus iki 90 proc. kepenų, jos gali ataugti iki normalaus dydžio, rašoma menshealth.com.

Vis dėlto, anot specialistės, labai svarbu vengti to, kas joms kenkia: perteklinio alkoholio, narkotikų ar kai kurių maisto papildų. „Svarbiausia – saikas“, – pabrėžia ji.

Ką daro kepenys?

Kepenys – tarsi vartai viskam, ką suvartojame. Visi maisto ir vaistų komponentai pirmiausia patenka į jas:

  • jos detoksikuoja vaistus,
  • perdirba angliavandenius, riebalus, baltymus,
  • pašalina bakterijų produktus, patenkančius iš žarnyno,
  • gamina kraujo krešėjimo medžiagas, palaiko stabilų cukraus lygį,
  • išskiria tulžį, reikalingą riebalų virškinimui.

„Kepenys – tikra mūsų organizmo metabolizmo jėgainė“, – sako dietologė Kim Yawitz.

Jos skaido gerąsias medžiagas į energiją ir maistines medžiagas, paskirsto jas organizmui arba kaupia atsargai, o kenksmingas – pašalina.

Produktai, kurie saugo kepenis

Kava

Vienintelis produktas, kurio nauda kepenims įrodyta itin aiškiai, yra kava. Tyrimai rodo, kad trys ar daugiau puodelių per dieną gali pagerinti kepenų veiklą, mažinti fibrozės, kepenų cirozės, kepenų vėžio ir mirtingumo riziką.

Įdomu, kad mokslininkai dar tiksliai nežino, kuris kavos komponentas suteikia šią naudą – greičiausiai jų derinys.

Geriausia gerti juodą kavą su kofeinu, be cukraus ir papildomų priedų, pavyzdžiui, pieno. Kava be kofeino veikia silpniau, o kofeino papildai tokio poveikio neduoda.

Negeriate kavos? Juodoji arbata gali turėti panašų, nors ir silpnesnį poveikį.

Riešutai

Juose gausu sveikųjų riebalų ir antioksidantų. Jie siejami su mažesne kepenų suriebėjimo ligos rizika, ypač vyrams.

Alyvuogių aliejus

Vienas svarbiausių Viduržemio jūros dietos produktų. Jis gerina cholesterolio ir trigliceridų lygį, apsaugo kepenis nuo uždegimo bei randėjimo.

Be to, alyvuogių aliejus lengvai pritaikomas kasdienėje mityboje – tinka salotoms, daržovėms ar kepiniams.

Ciberžolė

Šio prieskonio veiklioji medžiaga kurkuminas tyrimuose su gyvūnais parodė teigiamą poveikį kepenims, nors įrodymų su žmonėmis kol kas nedaug.

Vis dėlto įtraukti ciberžolę į kasdienę mitybą verta – tai skanus ir saugus būdas papildomai pasirūpinti kepenimis.

Jogurtas

Svarbu rinktis jogurtą be pridėtinio cukraus, su gyvomis bakterijų kultūromis. Tokie produktai padeda mažinti „blogojo“ cholesterolio lygį, kuris siejamas su kepenų uždegimu ir randėjimu.

2019 m. tyrimas parodė, kad probiotinis jogurtas gali reikšmingai pagerinti cholesterolio rodiklius.

