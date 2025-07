Sportas su svoriais: šie paprasti patarimai pravers kiekvienam

Tačiau kineziterapeutas ir asmeninis treneris Paulius Leskauskas TV3 laidoje „Sveikatos DNR“ pabrėžia, kad judėti būtina visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar diagnozės.

Nors istoriškai jėgos treniruotės dažniau buvo siejamos su vyrais, šiandien vis daugiau moterų renkasi rimtesnį svorių kilnojimą. P. Leskauskas pastebi, kad pokytis vyksta, nors vis dar egzistuoja gajus mitas:

„Yra vis dar nusistovėjęs įsitikinimas, kad per vieną ar dvi dienas įmanoma priaugt tiek raumeninės masės, kad žvelgiant į save veidrodyje jau netgi nemalonu bus. Bet galiu užtikrinti, kad priaugtumėte tiek raumeninės masės, reikia daug sunkaus darbo.“

Specialistas ramina – liesa raumeninė masė moterims itin naudinga, ypač artėjant menopauzei ar jai įvykus, kai pradeda mažėti kaulų tankis ir keičiasi hormonų balansas.

„Jėgos treniruotė ir šiek tiek sunkesnės sąlygos – to neturėtų bijoti merginos ir moterys. Tikrai, raumenys per vieną dieną niekur neužaugs per akimirką.“

Nuo ko pradėti? Svarbu individualus požiūris

]P. Leskauskas pabrėžia, kad visiems tinkamos pradinės ribos, su kokiu svoriu pradėti sportuoti, nėra – viskas priklauso nuo individualių žmogaus ypatybių:

„Jeigu tenka dirbti su merginomis, moterimis ar vyrais, kurie nori kilnoti štangas – tai 10, 15 ir 20 kilogramų bus svoriai, nuo kurių pradėsime.“

Tačiau pradėti be priežiūros, pasak specialisto, taip pat nerekomenduojama. Ne dėl to, kad svoriai pavojingi, bet todėl, kad reikia išmoktri teisingo naudojimosi technikos, kuri apsaugos nuo traumų:

„Aišku, jeigu jaučiamės nedrąsiai, tikrai patartina kreiptis pas specialistą. Tačiau bijoti žengti pirmąjį žingsnį vien todėl, kad yra bent šiek tiek rizikos – tikrai nereikėtų išsigąsti.“

Ar galima raumenis auginti ir be svorių?

Pasak P. Leskausko, liesą raumeninę masę galima stiprinti ir dirbant su savo kūno svoriu. Visgi, svoriai, ypač vėlesniame amžiuje — padeda tą masę išlaikyti bei padidina kaulų tankį.

„Didesnis svoris yra naudingas pasirinkimas, ypač moterims vėlyvesniame amžiuje“, – sako kineziterapeutas.

P. Leskauskas akcentuoja ne treniruočių skaičių, o tai, kaip kūnas sugeba atsigauti. Kai kurie gali treniruotis tris kartus per savaitę, kitiems pakanka vos vieno:

„Jeigu žmogus atsikelia ir jaučiasi puikiai, galima ir keletą kartų į savaitę pasidaryti jėgos treniruotę, netgi tris.“

Nors ištvermės pratimai svarbūs, ypač vasarą, kai daugiau vaikštoma ar dirbama sode, specialistas pabrėžia, kad senstant būtina rūpintis jėga:

„Dėl kritimo rizikos, kaulų tankio, natūralaus raumenų nykimo su amžiumi jėga dažniausiai nukenčia labiau.“

Ir ne tik jėga. Šiuo metu visame pasaulyje didelis dėmesys skiriamas pusiausvyros ir koordinacijos treniruotėms, ypač norint išvengti kritimų vyresniame amžiuje.

Atostogų metas ir ilgesnės dienos – tobulas laikas pradėti judėti daugiau. O jei norite gyventi ilgiau ir sveikiau, pradėti stiprinti kūną galima jau dabar. Net ir nuo kelių pratimų namuose ar pasivaikščiojimų su kuprine. Svarbiausia, nebijoti svorių ir nepervertinti savo „senatvės“:

„Pas mane atėję klientai ir 25 metų sako: „Viską skauda, aš jau senas“, kartais ateina virš 50 metų žmonės, 60, 70-ies ir sako: „Aš vis dar jaučiuosi jaunas ir man netrukdo aktyviai gyventi, aš tiesiog atėjau patarimų“.

