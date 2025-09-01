Pasidalijo ilgaamžiškumo taisykle: „Nestatykime visų savo kortų vien ant mitybos“

Mėsėdžio mityba labai aiški – ji pagrįsta tuo, kad žmogus valgo tik gyvulinės kilmės maistą. E. Grišinas laidoje pasakoja, kad gali būti skirtingi tokios mitybos variantai – kai kurie žmonės, pavyzdžiui, valgo mėsą ir žuvį, kiti pasilepina uogomis, tačiau visko pagrindas yra mėsa ir, dažniausiai, jokių kitokių produktų nėra vartojama.
„Pusryčiai – mėsa, pietūs – mėsa, vakaras – mėsa. Tokia bazė – steikas, steikas, steikas“, – trumpai mėsėdžio valgymo įpročius apibūdina gydytojas.
Teigiamas poveikis dar nėra moksliškai įrodytas
Tokia mityba dar nėra pakankamai moksliškai ištirta – pirmieji straipsniai apie jos įtaką sveikatai buvo publikuoti vos prieš 5 metus, taigi, kaip įvardija laidos svečias, žinios apie mėsėdžio mitybą kol kas yra labiau pagrįstos atvejų analizėmis. Tiesa, tai nestabdo tokios mitybos populiarėjimo – socialiniuose tinkluose gausu šios „dietos“ besilaikančių žmonių, kurie dalijasi savo kasdienybe, receptais, pasiekiamais rezultatais. Gydytojas, paklaustas apie šią populiarumo bangą teigia, kad jai įtakos gali turėti paprasčiausias žmonių noras išbandyti kažką naujo, o mėsėdžio mitybos šalininkai tikisi įrodyti teigiamą jos poveikį sveikatai.
„Mes iki šiol, tikriausiai, nežinome atsakymo, kodėl metabolinės, neurodegeneracinės ligos atsiranda ir kas tai provokuoja – daržovės su jose esančiais antinutrientais, ar gyvūninės kilmės maistas su gausiu kiekiu sočiųjų riebalų, aromatinių aminorūgščių, kas irgi gali sukelti uždegimą žmogaus organizme. Nieks nežino vieno atsakymo. <...> Buvo pastebėta, kad tai gali turėti teigiamos įtakos žmonėms, kurie serga tam tikromis autoimuninėmis ligomis“, – sako gydytojas, tačiau pabrėžia, kad tai yra tik nepopuliaciniame lygmenyje skiriamos rekomendacijos ir tokia mityba turi savo rizikos veiksnius.
„Mitybos terapija“ nelygu „dieta“
E. Grišinas laidoje pabrėžia, kad tokios mitybos nenori vadinti „dieta“. Pašnekovas įvardija, kad „dieta“ ir „mitybos terapija“ yra skirtingi dalykai, kuriuos reikėtų atskirti. „Mitybos terapija“ yra trumpalaikė intervencija į žmogaus mitybą, o dieta – ilgalaikė gyvenimo būdo dalis.
„Dieta yra gyvenimo būdas – tai, kas skirta formuoti valgymo įpročius, kultūrinį požiūrį ir suvokimą kas yra maistas, kaip jis privalo būti vartojamas ir kaip jis turi kisti priklausomai nuo sezono ir kitų aplinkybių – tai yra mūsų „dieta“, mūsų gyvenimo būdo dalis. Čia yra du dalykai, kurie kertasi, kur galbūt daugiau socialinės medijos turi neigiamos įtakos – dauguma dietų terapijų pradedama priimti kaip „dieta“, tai, kuo galima vadovautis visą gyvenimą“, – sako specialistas ir pabrėžia, kad tai, jo manymu, nėra racionalu.
Ką teigia šalininkai?
Laidos pašnekovas sako, kad mėsėdžio mitybos šalininkai žada teigiamą poveikį psichoemocinei būklei, gliukozės apykaitos sutrikimams, uždegiminėms žarnų, autoimuninėms ligoms. Specialistas atkreipia dėmesį, kad tokias naudas pasiekti galima ir renkantis mažiau radikalias alternatyvas.
„Kaip sakau, tai yra tik atvejų analizės, kur galbūt tai gali būti trumpalaike intervencija, bet nežinau, ar būtinas toks radikalumas kiekvienam žmogui, kad pasiektume gerą rezultatą, nes, kad ir kalbant apie psichoemocinę būklę – taip, yra tyrimas, kuris rodo, kad mėsėdžio dieta gali turėti teigiamos įtakos, bet taip pat yra tyrimų, kurie pagrindžia, kad ir Viduržemio jūros mityba gali turėti tokį pat teigiamą poveikį.“
Kaip mėsėdžio mityba gali neigiamai paveikti mūsų sveikatą, ką svarbu įvertinti norint išbandyti tokią mitybą bei kokios yra esminės ilgaamžiškumo sudedamosios dalys sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
