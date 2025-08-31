Atskleidė dietą, kuri padės numesti svorio, sumažinti kraujospūdį ir diabeto riziką

Šiaurietiškas mitybos stilius remiasi visaverčiais, minimaliai perdirbtais produktais, kurie išlaiko natūralias maistines medžiagas. Tuo pačiu metu jis gali padėti kontroliuoti kraujospūdį, cholesterolio kiekį ir net reguliuoti cukraus lygį kraujyje, taip mažinti diabeto riziką, rašoma nypost.com.
Šiaurietiškos dietos pagrindai
Šiaurietiškos dietos pagrindas yra augalinis maistas, jūros gėrybės, pilno grūdo produktai ir sveiki riebalai.
„[Vikingai] apsiribojo tuo metu jiems prieinamu maistu. Jų mityba buvo orientuota į švarų, tvarų maistą, todėl šiandien aptariame jos naudą sveikatai“, – „Fox News“ sakė dietologė Lauren Harris-Pincus.
Šios dietos pagrindą sudaro rapsų aliejus, kuris yra širdžiai draugiškas mononesočiųjų riebalų šaltinis ir augalinės kilmės Omega-3 rūgšties šaltinis, panašus į riebiose žuvyse randamą Omega-3.
Jūros gėrybės, tokios kaip lašiša, skumbrė, sardinės ir silkė, taip pat dažnai patenka į racioną.
Sezoniniai ir vietiniai produktai
Šiaurietiška dieta akcentuoja vietoje auginamas daržoves: ropes, morkas, pastarnokus, kopūstus ir žiedinius kopūstus.
Joje taip pat svarbią vietą užima uogos – mėlynės, braškės, spanguolės ir bruknės, kurios padeda išlaikyti arterijų lankstumą ir mažinti kraujospūdį.
Neriebūs pieno produktai, kiaušiniai ir paukštiena vartojami saikingai, o raudona ir perdirbta mėsa – retai.
Pilno grūdo produktai, tokie kaip avižos, miežiai ir rugiai, lėtina cukraus pasisavinimą ir padeda kontroliuoti apetitą bei kraujospūdį. Tokia dieta taip pat riboja alkoholio vartojimą bei pridėtinio cukraus ir natrio kiekį.
Įrodyta nauda sveikatai
Tyrimai rodo, kad šiaurietiška dieta gali padėti sumažinti kūno svorį ir pagerinti širdies sveikatą. Vieno tyrimo metu žmonės, kurie šešias savaites laikėsi šiaurietiškos dietos, numetė 4 proc. savo kūno svorio.
Kitame tyrime nutukę žmonės per šešis mėnesius numetė apie 10 kilogramų – tris kartus daugiau nei laikydamiesi įprastos vakarietiškos dietos.
„Grupė, kuri šešis mėnesius laikėsi šiaurietiškos dietos, tapo žymiai sveikesnė, jos cholesterolio kiekis sumažėjo, bendras sočiųjų ir nesočiųjų riebalų kiekis kraujyje buvo mažesnis, o gliukozės reguliacija pagerėjo, palyginti su kontroline grupe“, – teigė tyrimo autorius Larsas Ove Dragstedas.
Ekspertų patarimai
Dr. Frankas Hu iš Harvardo TH Chan visuomenės sveikatos mokyklos teigia: „Žmonės, kurie tikrai mėgsta uogas, ruginę duoną ir rapsų aliejų, turėtų mėgautis šiaurietiško stiliaus dieta, o ne laukti 10 metų, kol bus gauta daugiau įrodymų.“
Šiaurietiškas mitybos stilius, pasitelkiant vietinius, sezoninius produktus ir mažinant perdirbtų maisto produktų vartojimą, gali būti veiksminga priemonė ne tik svorio kontrolei, bet ir širdies bei kraujagyslių ligų prevencijai.
