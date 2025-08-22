Šokiruojantis garsenybių lieknėjimo būdas jau masiškai plinta Lietuvoje: įspėja, kuo gresia

Ar tai saugu? Kada jie iš tiesų gali būti skiriami? Apie tai kalbamės su šeimos gydytoju Irmantu Aleksa.
Pirmiausia – gyvenimo būdo pokyčiai
Pasak I. Aleksos, nors šie naujieji vaistai svorio mažinimui yra išties veiksmingi, jie tikrai neturėtų būti pirmasis pasirinkimas norintiems sulieknėti.
„Šie vaistai yra labai veiksmingi, iš tiesų mažina svorį. Tačiau pirmiausia reikėtų išbandyti kitus metodus – mitybos korekciją, dietologo konsultacijas, didesnį fizinį aktyvumą. Jei visa tai buvo bandyta, bet nepadėjo, tada galime kalbėti apie vaistus, ypač nutukusiems pacientams“, – aiškina jis.
Gydytojas pabrėžia, kad Lietuvoje GLP-1 receptorių agonistai (tarp jų ir minėtieji Ozempic, Mounjaro) gali būti skiriami pacientams tik po gydytojų komisijos sprendimo.
„Aš asmeniškai gana skeptiškai vertinu jų skyrimą, ypač pacientams, kurie net neatitinka nutukimo kriterijų. Tokiais atvejais šių vaistų tikrai neskiriu – geriau nukreipiu pas dietologą ar rekomenduoju kitus gyvenimo būdo pokyčius“, – sako medikas.
Šalutiniai poveikiai: ne tik svorio mažėjimas
Internete dažnai kalbama, kad šie vaistai tirpdo ne tik riebalus, bet ir raumenų masę. Dėl to keičiasi vaistus vartojančio žmogaus kūno linijos, kai kurie tampa kone neatpažįstami.
Pasak gydytojo, šiame teiginyje tikrai yra tiesos.
„Taip, gali mažėti ir raumenų masė. Kol kas dar nėra pakankamai mokslinių tyrimų, kad galėtume padaryti galutines išvadas, bet logiška, kad krentant bendrai kūno masei mažėja tiek riebalų, tiek raumenų“, – sako I. Aleksa.
Kaip veikia GLP-1 receptorių agonistai?
Vis dėlto, pasak gydytojo, dažniausi šalutiniai poveikiai yra visai kiti, ir jie neturi nieko bendro su raumenimis: tai nuolatinis pykinimas bei sulėtėjusi skrandžio evakuacija.
Maistas ilgiau užsibūna skrandyje, ko pasekoje žmogus iš tiesų nustoja jausti alkį. Būtent tokiu principu ir veikia šie vaistai: jie nesunaikina riebalų stebuklingai, o tiesiog dirbtinai sustabdo alkio jausmą.
Tačiau gydytojas perspėja: tai – tas pats, kaip savęs marinimas badu, nors ir nesijaučiame alkani.
„Žmonės, kurie vartoja šiuos vaistus, jaučiasi nuolat sotūs, pilni, tarsi „prikimštu“ pilvu, lyg būtų sustojęs skrandis. Taip apgaunamas organizmas, bet tai nėra natūralus procesas“, – paaiškina gydytojas.
Ar svoris grįžta?
Didelė dalis pacientų baiminasi, kad nutraukus gydymą svoris grįš. Dėl šios priežasties sklinda kalbos, jog pradėjus vartoti svorio metimo vaistus, teks tai daryti visą likusį gyvenimą. Ar tai tiesa? Pasak gydytojo – dažnu atveju, taip.
„Tikėtina, kad nutraukus vaistus svoris gali sugrįžti. Bet nebūtinai. Jei pacientas, vartodamas vaistus, ėmėsi ir kitų pokyčių – daugiau sportavo, sveikiau maitinosi – tuomet svoris gali nebegrįžti. Tačiau jeigu žmogus toliau laikosi senų įpročių ir nesiima fizinės veiklos, tuomet svoris sugrįš beveik užtikrintai“, – įspėja I. Aleksa.
Ar lengva gauti šiuos vaistus Lietuvoje?
Pasak I. Aleksos, pacientų, prašančių išrašyti šiuos vaistus, pasitaiko, tačiau ne taip dažnai, kaip galėtų pasirodyti.
„Mano pacientai žino, kad pirmiausia liepsiu jiems išbandyti visas nemedikamentines priemones, o tik tada skirsiu rimtus vaistus. Šių vaistų paprastai neišrašome be papildomų indikacijų – tam reikalingas gydytojų konsiliumo leidimas“, – teigia gydytojas.
Todėl, anot jo, Lietuvoje šių vaistų gauti paprastai nėra lengva, nors internete ir sklando daug gandų.
„Na, nebent gydytojas pasiduoda paciento spaudimui ir nusprendžia išrašyti, nepaisant to, kad paciento sveikatos būklė to visiškai nereikalauja. Aš asmeniškai to nedarau – vadovaujuosi indikacijomis ir komisijos sprendimais“, – pabrėžia I. Aleksa.
Išvada – išbandykite kitus kelius, įvertinkite rizikas
Nors, kaip minėjo gydytojas, svorio metimo injekcijos gali būti išties veiksmingos, jos nėra stebuklingas sprendimas, tinkantis visiems.
Be tinkamų gyvenimo būdo pokyčių jų poveikis dažnai būna laikinas, o šalutinių reiškinių rizika – didelė. Todėl specialistai ragina šiuos vaistus vertinti atsargiai ir tik tada, kai yra aiškios medicininės indikacijos.
