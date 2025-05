Profesorius įspėja: kas trečiam lietuviui ši liga gali baigtis mažiausiai 13 įvairių vėžio formų

Lietuva – viena šalių, kuriose antsvorį turinčių žmonių kiekis yra vienas didžiausių. Naujausiais duomenimis, kas antras lietuvis turi antsvorio, o nutukimu serga kas trečias lietuvis.

Pataria dažniau gaminti namuose

Pasak Lietuvos sporto universiteto ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesoriaus Arūno Emeljanovo, tokios statistikos priežastys slypi gyvenimo būdo pokyčiuose.

„Maitinamės ne taip sveikai, kaip anksčiau, valgome labai daug cukraus, druskos, riebalų. Labai liūdina tai, kad valgom per daug pusfabrikačių, per mažai gaminamės namie, dažniau užsisakome iš restoranų, užeigų, kavinių“, – problemų priežastis vardijo profesorius.

Akcentuoja fizinio aktyvumo svarbą

Medicinos mokslų daktaras pabrėžė, kad ne namie gaminto maisto energetinė vertė yra gerokai mažesnė, o, be to, gamindami namuose naudojame mažiau ingredientų, kurie dažnai būna ir kokybiškesni. Ne mažiau svarbus ir fizinis aktyvumas.

„Mes per mažai judam, per daug tinginiaujam, gyvenimas labai patogus – 3 aukštų namas ir jame jau yra liftas, anksčiau to tikrai nebūdavo“, – kalbėjo A. Emeljanovas.

Daugėjant antsvorio turinčių žmonių, mokslininkas papasakojo, kokį poveikį bendrai savijautai ir sveikatai daro per didelis svoris.

Nutukimas didina vėžio riziką

Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad nutukimas siejamas su mažiausiai 13 įvairių vėžio formų, jis paskatina aterosklerozės atsiradimą, kyla rizika, kad išsivystys širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, kepenų suriebėjimas. Nutukimas taip pat kenkia ir reprodukcinei sistemai bei yra siejamas su blogesne žmonių psichikos sveikata.

O paklaustas, kaip reikėtų sveikai atsikratyti svorio, mokslininkas patarė nesivaikyti greitų rezultatų ir nereikalingų kilogramų atsikratyti palaipsniui.

„Organizmui visiškai nepalanku numesti 20 kilogramų svorio per mėnesį, tai netgi yra žalinga. Geriausia, jei per mėnesį nukrenta 3–4 proc. kūno svorio, jeigu reikia tiek numesti“, – akcentavo A. Emeljanovas.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Pasaulis pagal moteris“.