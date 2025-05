Vis daugiau nėščiųjų kenčia dėl nutukimo: medikai vardija, kodėl tai pavojinga

Kartais per riebalų sluoksnius neįmanoma echoskopu ištirti vaiko, išgirsti jo širdies dūžių. Nutukusioms sunkiau pagimdyti, o gimęs vaikas turi daugiau sveikatos bėdų.

Vilnietė Martyna sūnaus Jono susilaukė vos prieš tris savaites, o kūno linijos beveik tokios pat, kaip iki nėštumo. Besilaukdama sūnaus, kaip įprasta daliai besilaukiančių moterų, užsigeisdavo kokio nors konkretaus skanėsto.

„Norėjosi ledų, norėjosi ananasų arba vynuogių sulčių, galbūt kažkokių traškučių norėdavosi. Visa tai būdavo pačioje nėštumo pradžioje“, – pasakojo moteris.

Martyna prisipažįsta, kad per nėštumą savo apetitą stengėsi suvaldyti, lankė jogos užsiėmimus, todėl svoris augo pamažu ir rūpesčių nekėlė.

„Alkio pojūtis yra didesnis, bet turbūt, kaip ir kiekvienai sąmoningai mamai, nesinori persivalgyti, norisi tam tikrų sąmoningų pasirinkimų maisto prasme, tad pats svoris gražiai lėtai augo“, – sakė Martyna.

Per nėštumą Martyna priaugo 12 kilogramų, iš kurių 10 28-erių moteriai nutirpo be pastangų per kelias savaites. Jauna moteris įsitikinusi, kad kilogramai dingo, nes sūnų maitina savo pienu.

O štai vilnietė Birutė dėl 15 per nėštumą priaugtų kilogramų jau sulaukė medikų pastabų.

„Ir gydytoja visada pabrėždavo, kad per daug, kad iki 10 kilogramų, man atrodo, sveika priaugti, bet valgyt norėjosi daug, labai, už du, už tris, bet ir vaikas gimė virš 4 kilogramų“, – sakė moteris.

Birutė iki šiol prisimena per nėštumą apėmusią maniją vienam kaloringam patiekalui.

„Nežinau kodėl, bet cepelinų labai norėjosi, kavos norėjosi, nes buvau apribojusi, nėra gerai daug gerti, ir saldumynų“, – tikino Birutė.

Birutei, kitaip nei Martynai, papildomi kilogramai ištirpo ne per kelias savaites, o per metus. Tačiau ne visoms besilaukiančioms moterims taip pavyksta kovoti su nereikalingais kilogramais.

„Jeigu prieš 6 metų buvo 3-4 procentai tokių gimdyvių, tai šiai dienai, 2024 metais nutukimu sergančių gimdyvių gimdė 13,8 procento. Įvertinant padaugėjo 3-4 kartais, kurios buvo nutukusios iki pastojimo“, – sakė Santaros klinikų Akušerijos skyriaus vedėja Virginija Paliulytė.

Sunkina gimdymą

Dėl prastų mitybos įpročių tokios moterys per nėštumą priauga dar 20-30 kilogramų. Net 4 iš 10 moterų nėštumo metu priauga per daug svorio.

„Susiduriam su didžiuliais iššūkiais, kai moteris nėštumo pabaigoje sveria virš 100 kilogramų“, – teigė medikė.

Tai yra tarsi su savimi tampytum 3-4 kibirus vandens. Nuo tokio svorio ne tik kenčia nėščiosios kojos, bet ir vargina padidėjęs kraujospūdis, gali atsirasti diabetas. Mamai reikia gerti vaistus, kurie gali pakenkti vaisiui. Maža to, dėl mamos nutukimo sunku echoskopu įvertinti vaisiaus būklę.

„Kartais moteris net įsižeidžia, galvoja, kodėl jūs nieko nematot, kodėl jūs nieko nekomentuojat, kodėl jūs tiek vargstat ir nieko nepasakot, bet gydytojui, kuris atlieka vaisiaus echoskopiją yra be galo sunku įvertinti vaikučio sveikatą, raidą, organus“, – kalbėjo V. Paliulytė.

Mamos riebalai ne tik trukdo ultragarso aparatu ištirti kūdikį, bet jį žaloja, kol jis dar įsčiose. Be to, neretai nutukusioms moterims dėl įvairių nutukimą lydinčių ligų tenka gimdyti anksčiau laiko.

„Jau įrodyta, kad nutukusių moterų gimdymas yra keletą kartų rizikingesnis, sužadinimas užtrunka žymiai ilgiau, prireikia daugiau vaistų dozių, prireikia daugiau papildomų priemonių. Tokių moterų gimdymo metu vaikučiai patiria daugiau gimdymo traumų“, – teigė gydytoja.

Riebalinis sluoksnis per gimdymą trukdo sekti sąrėmius, girdėti naujagimio širdies dūžius. Kone kas antros tokios moters gimdymas baigiasi skubiu cezario pjūviu.

„Kartais atrodo moteriai, na tai štai man atliks cezario pjūvį, bet čia nėra užtrauktukas – neatitraukei, neužtraukei – tu lendi į moters pilvą, į moters gimdą“, – kalbėjo V. Paliulytė.

Po cezario nuo nutukimo kenčiančios moterys gyja sunkiau, o gimęs vaikelis gali kelti daugiau rūpesčių dėl sveikatos.

Daug svorio nėštumo metu priaugusios motinos pagimdo vaikus, kuriems tikimybė nutukti ankstyvoje vaikystėje yra keturis kartus didesnė. Todėl, anot gydytojų, labai svarbu tiek prieš pastojant, tiek per nėštumą kontroliuoti svorį.

„Nėščioji tikrai neturi valgyti už du. Tik nuo pusės nėštumo, tik nuo 20 savaitės rekomenduojama 200-300 kalorijų padidinti gaunamo maisto kiekį“, – sakė V. Paliulytė.

Medikai primena būsimoms mamoms, kad ir kokiomis meškutėmis – ypač paskutiniais mėnesiais – jaučiatės, būtina judėti ir kasdien bent išeiti pasivaikščioti.

