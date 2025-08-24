Prieš naktį suvalgykite 1 produktą: nustebsite, kaip gerai miegosite

Ekspertai išskyrė kelias bananų naudas miegui – įtraukite juos į savo mitybą, kad galėtumėte mėgautis geresniu poilsiu, rašo verywellhealth.com.
Bananų nauda miegui
1. Triptofanas virsta miegą skatinančiais hormonais
Bananai turi triptofano – aminorūgšties (baltymų statybinės medžiagos), kurią smegenys naudoja hormonams serotoninui ir melatoninui gaminti.
- Serotoninas – hormonas, padedantis atsipalaiduoti ir reguliuoti miegą.
- Melatoninas – hormonas, reguliuojantis miego ciklus.
Kai kurie tyrimai rodo, kad triptofanas iš maisto gali padėti greičiau užmigti ir miegoti ramiau. Sunokusiuose bananuose, kurių žievė dar geltona, triptofano yra daugiausia. Pernokę (ruduojantys) bananai jau turi melatonino.
2. Magnis padeda raumenims atsipalaiduoti
Be triptofano, bananuose yra magnio. Šis mineralas gali turėti įtakos miegui – jis padeda raumenims ir nervams atsipalaiduoti, taip pat dalyvauja melatonino gamyboje.
Žmonės, kuriems trūksta magnio, gali sunkiau užmigti, todėl banano suvalgymas prieš miegą gali padėti atsipalaiduoti.
3. Kalis gali padėti pagerinti miego kokybę
Bananai laikomi geru kalio šaltiniu. Kalis – tai elektrolitas (įkrautas mineralas), kuris gali padėti išvengti raumenų mėšlungio miego metu. Jis taip pat gali pagerinti bendrą miego kokybę, padėdamas kūnui atsipalaiduoti.
4. Angliavandeniai gerina triptofano patekimą į smegenis
Vidutinio dydžio bananas turi 27 gramus angliavandenių. Valgant angliavandenius prieš miegą, triptofanui lengviau patekti į smegenis.
Didesnis triptofano kiekis gali pagerinti serotonino ir melatonino gamybą, o tai padeda greičiau užmigti.
5. Vitaminas B6 gerina miego hormonų gamybą
Bananai suteikia vitamino B6 (piridoksino). Ši svarbi maistinė medžiaga padeda smegenims gaminti serotoniną ir melatoniną, taip pagerindama miegą.
Ekspertai priduria, kad nors banano suvalgymas prieš naktį gali pagerinti miegą, dar naudingiau jį valgyti likus 1–2 valandoms iki miego. Tai suteikia organizmui laiko suvirškinti vaisių ir įsisavinti jame esančias maistines medžiagas.
Vis dėlto, pasikliauti vien bananais nereikėtų – svarbi visuma, todėl reikia nepamiršti ir sveikų miego įpročių: riboti ekranų naudojimo laiką prieš miegą, kasdien eiti miegoti tuo pačiu metu, miegamajame užtikrinti vėsą, tamsą ir tylą, riboti kofeino vartojimą po pietų ir vakare.
Jei nuolat sunku užmigti arba ilgą laiką miegate itin trumpai, pasikonsultuokite su sveikatos priežiūros specialistu – gali būti, kad turite miego sutrikimą, kurį reikia gydyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!