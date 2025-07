Prieš naktį ragina išbandyti šį produktą: miegosite daug geriau

Garsus JAV gydytojas chiropraktikas dr. Alanas Mandellas, žinomas kaip „Motivationaldoc“, pasidalijo natūraliu patarimu, kuris gali padėti tiems, kuriuos kankina nemiga.

Jis tvirtina, kad vos vienas šaukštas tam tikro maisto produkto prieš miegą gali padėti užmigti per kelias minutes – ir pabusti visiškai pailsėjus, rašoma express.co.uk.

Gydytojo teigimu, šis natūralus būdas ne tik pagerina miegą, bet ir prisideda prie bendros sveikatos gerovės. Kas gi tas stebuklingas ingredientas?

Miego performansas (4 nuotr.) Miego performansas Miego performansas Miego performansas Miego performansas

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Miego performansas

Supermaistas, kuris padeda užmigti – chia sėklos

Dr. A. Mandellas siūlo į vakarienę įtraukti chia sėklas, kurios, jo teigimu, veikia kaip natūralus miego kokybės gerintojas.

„YouTube“ vaizdo įraše, pavadintame „1 šaukštas prieš miegą – užmigsite per kelias minutes!“, gydytojas aiškina, kodėl būtent šios sėklos tokios veiksmingos.

„Sunku užmigti? Vienas paprastas įprotis gali būti tas sprendimas, kurio ieškojote. Vienas šaukštas prieš miegą gali būti viskas, ko jums reikia, kad užmigtumėte per kelias minutes ir pabustumėte visiškai pailsėję.

Šios sėklos yra prisotintos triptofanu – amino rūgštimi, kuri padeda organizmui gaminti serotoniną ir melatoniną – du pagrindinius hormonus, reguliuojančius miegą“, – sako gydytojas.

Jis paaiškina, kad serotoninas skatina atsipalaidavimą ir nuotaikos stabilumą, o melatoninas siunčia signalą organizmui, kad atėjo laikas ilsėtis. Taip pasiekiamas greitesnis užmigimas ir gilesnis miegas.

„Serotoninas skatina atsipalaidavimą ir nuotaikos stabilumą, o melatoninas signalizuoja jūsų organizmui, kad atėjo laikas ilsėtis, padėdamas greičiau užmigti ir ilgiau miegoti.

Bet tai dar ne viskas. Šis supermaistas taip pat yra prisotintas magnio – svarbaus mineralo, kuris padeda nuraminti nervų sistemą, mažina stresą ir skatina gilesnį, atkuriamąjį miegą“, – aiškina dr. A. Mandellas.

Kodėl chia sėklos tokios naudingos?

Be to, kad gerina miegą, chia sėklos pasižymi plačiu naudingų savybių spektru. Jose gausu baltymų, Omega-3 riebalų rūgščių, magnio, kalcio, fosforo, antioksidantų ir visų devynių būtinųjų amino rūgščių.

„Be to, Omega-3 riebalų rūgštys gali padėti sumažinti uždegimą, kuris dažnai siejamas su prasta miego kokybe.

Be to, jų unikali gelinė konsistencija, kurią įgauna sumaišius su vandeniu, padeda hidratuoti kūną per naktį, užkertant kelią miego sutrikimams, kuriuos sukelia dehidratacija“, – teigia gydytojas.

Dr. A. Mandellas taip pat pabrėžia, kad šios sėklos gali būti itin naudingos tiems, kurie kenčia nuo nerimo ar dažnai jaučiasi įsitempę prieš miegą.

Magnis, esantis chia sėklose, padeda atpalaiduoti raumenis ir nervų sistemą, taip palengvindamas užmigimą.

„Jei kenčiate nuo vartymosi naktimis ir nemigos, pabundate pavargę ar tiesiog nesijaučiate visiškai pailsėję, šis natūralus sprendimas gali būti būtent tai, ko jums reikia. Išbandykite jį šįvakar ir pamatysite, kaip jis pakeis jūsų miegą“, – ragina gydytojas.

Miegas – tai ne tik poilsis. Kokybiškas miegas tiesiogiai veikia nuotaiką, gebėjimą susikaupti, širdies bei kraujagyslių sveikatą, imuninę sistemą ir net ilgalaikę atmintį. Būtent todėl taip svarbu ne tik miegoti pakankamai, bet ir užtikrinti, kad miegas būtų gilus bei atstatantis organizmą.