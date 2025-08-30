Nieko nespėjate ir jaučiatės pavargę? Ekspertė įspėja: atsakymo ieškokite savo organizme

Plačiau apie tai, kodėl žmonėms gali trūkti energijos ir kaip tai susiję su sveikata, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ papasakojo laiko planavimo ekspertė, „Planas gyvenimas“ įkūrėja Dovilė Daugvilaitė-Zubcovė.
Tinkamas dienotvarkės planavimas
Laidos viešnia, pasakodama apie energiją ir prasmingą laiko išnaudojimą, pabrėžia, kad viena aktualiausių problemų, su kuria susiduria dažnas, yra darbų bei pareigų atidėliojimas. D. Daugvilaitė-Zubcovė paaiškina, kad taip elgiamasi iš neužtikrintumo ir nežinios, kokį rezultatą vienas ar kitas darbas atneš bei ar pavyks tikslą įgyvendinti.
„Nežinojimas, koks rezultatas manęs laukia, kas bus, kai padarysiu, ką prarasiu, kai padarysiu, kelia baimę, tai tarsi sunkus, baisus dramblys. Todėl patarčiau išskirstyti visą savo gyvenimą į tam tikras sritis, kurios viena ar kita forma nesikeičia: visi turime sveikatos gyvenimo sritį, asmeninių finansų, profesijos, šeimos, buities, draugų, romantinių santykių. Gyvenime, kaip ir organizacijoje, yra projektai ir procesai“ , – rekomenduoja D. Daugvilaitė-Zubcovė.
Sveikata siunčia signalus
Pasak „Planas gyvenimas“ įkūrėjos, laiko planavimas prasideda nuo disciplinos lavinimo ir tikslų išsirašymo. Tačiau ji akcentuoja ir žmogaus sveikatą:
„Net ir labai norint darykite nedarę eksperimentus su laiko planavimu, tačiau kartais reikia atsigręžti į sveikatos signalizuojamas problemas, kurias pašalinus ir energijai atsiradus, pasidarys daug lengviau planuotis laiką ir žinoma – laikytis darbų plano“, – teigia pašnekovė.
D. Daugvilaitė-Zubcovė akcentuoja, jog kartais galime jaustis pasyvūs ar nelaimingi ne dėl to, kad trūksta motyvacijos, o dėl to, jog galimai trūksta energijai palaikančių elementų organizme:
„Verta apsilankyti pas gydytoją, atlikti kraujo tyrimus, galbūt net nežinote, kad jūsų organizme trūkstą tam tikrų mikroelementų, vitaminų“, – dalijasi D. Daugvilaitė-Zubcovė.
Tad verta atkreiptį dėmesį į savo savijautą, neapleisti savo organizmo ir pirmiausia apsilankyti pas gydytoją, o tik vėliau dėliotis laiko planavimo formulę. Tokiu būdu, anot pašnekovės, derinant sveiką gyvenseną bei laiko planavimo sistemą, pasieksime aukso vidurį ir atostogos taps nereikalingos.
