TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos muzikos pasaulyje – skaudi netektis: mirė gerbiamas profesorius

2025-08-19 13:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 13:20

Vakar Lietuvos muzikos pasaulį pasiekė skaudi žinia – mirė gerbiamas profesorius, ilgametis obojų koncertmeisteris Romualdas Staškus.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

3

Bendruomenė prisiminė profesoriaus veiklą ir pasiekimus.

Mirė gerbiamas profesorius

Socialiniame tinkle „Facebook“ Filharmonijos puslapyje buvo pasidalinta liūdna žinia apie rugpjūčio 14-ąją Anapilin iškeliavusį R. Staškų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, visa muzikų bendruomenė, o ypač profesoriaus Romualdo Staškaus mokiniai išgyvena skaudžią netektį: rugpjūčio 14-ąją po sunkios ligos ilgametis obojų koncertmeisteris paliko šį pasaulį.

„Buvo laimė, dovana tokį žmogų pažinoti ir iš jo mokytis. Ne apie daug ką dar gyvam esant sakoma, kad tai – žmogus legenda. Žmogus, turėjęs ypatingą charizmą, didelę širdį, mokęs ne tik muzikos – ir gyvenimo. Jis man buvo kaip tėtis, studijų metais net ir yra pavadinęs sūnum“, – liūdnai kalba LNSO obojų koncertmeisteris Tomas Bieliauskas, užėmęs garbingą mokytojo vietą.

Romualdas Staškus 1981 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Profesionalią koncertinę veiklą pradėjo 1977 metais. Kaip solistas grojo su Lietuvos kameriniu, Nacionaliniu simfoniniu orkestrais, diriguojant Sauliui Sondeckiui, Juozui Domarkui, Jonui Aleksai, Fiodorui Gluščenkai; koncertavo ir su įvairiais Lietuvos bei užsienio kameriniais ansambliais.

Obojininkas daug metų buvo ansamblio „Musica humana“ narys (dabar šiame kolektyve groja jo mokinys Robertas Beinaris). Su „Musica humana“ R. Staškus įrašė keturias kompaktines plokšteles su J. S. Bacho ir jo sūnų, G. F. Händelio bei kt. autorių muzika. Su LNSO ir Kauno miesto simfoniniu orkestru sugroti keli šimtai koncertų, įrašytos penkios kompaktinės plokštelės.

Michailo Raškovskio nuotrauka“, – buvo rašoma įraše.

Netektis (nuotr. 123rf.com)
Po sunkios ligos mirė 65-erių Lietuvos patriotas (25)

