TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šeima išgyvena tragediją: po voro įkandimo mirė 2 vaikų tėvas

2025-08-18 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 14:27

Anglijoje, Prescote, mirė 38-erių vyras. Jam įkando naminis voras, skelbia „The Sun“. Vyras vorą įsigijo vos kelios savaitės prieš mirtį.

Voras (nuotr. Shutterstock.com)

Anglijoje, Prescote, mirė 38-erių vyras. Jam įkando naminis voras, skelbia „The Sun". Vyras vorą įsigijo vos kelios savaitės prieš mirtį.

0

Anot artimųjų, vyras turėjo daugiau vorų augintinių.

Mirė dviejų vaikų tėvas

Po įkandimo vyras pajuto gripą primenančius simptomus. Praėjus kelioms dienoms vyras su šeimos nariais išvyko į Škotiją. Tačiau kelionės metu jis pradėjo skųstis prasta savijauta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grįžtant šeima dar lankėsi restorane, vyras juokavo.

Grįžus namo po kurio laiko vyras paskambino savo sesei ir pasakė, kad jam pasidarė sunku kvėpuoti. Jis taip pat karščiavo, jautė ir šalčio epizodus, galūnių skausmą.

Sesuo atvyko į jo namus, iškvietė medikus, tačiau vyras mirė.

Vyras turėjo du vaikus.

Nežinoma, kokios rūšies vorus augino vyras.

