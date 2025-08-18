Šeima išgyvena tragediją: po voro įkandimo mirė 2 vaikų tėvas

Anot artimųjų, vyras turėjo daugiau vorų augintinių.
Mirė dviejų vaikų tėvas
Po įkandimo vyras pajuto gripą primenančius simptomus. Praėjus kelioms dienoms vyras su šeimos nariais išvyko į Škotiją. Tačiau kelionės metu jis pradėjo skųstis prasta savijauta.
Grįžtant šeima dar lankėsi restorane, vyras juokavo.
Grįžus namo po kurio laiko vyras paskambino savo sesei ir pasakė, kad jam pasidarė sunku kvėpuoti. Jis taip pat karščiavo, jautė ir šalčio epizodus, galūnių skausmą.
Sesuo atvyko į jo namus, iškvietė medikus, tačiau vyras mirė.
Vyras turėjo du vaikus.
Nežinoma, kokios rūšies vorus augino vyras.
