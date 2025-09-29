Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Vytautas Landsbergis vėl atsidūrė ligoninėje: paaiškėjo, kas nutiko

2025-09-29 12:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 12:05

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis (92 m.) pateko į ligoninę, Santaros klinikas, dėl sveikatos sutrikimų. 

Vytautas Lansbergis (Nuotr. BNS)

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis (92 m.) pateko į ligoninę, Santaros klinikas, dėl sveikatos sutrikimų. 

Profesorius Vytautas Lansbergis vėl atsidūrė gydymo įstaigoje, tačiau patikino, kad dėl sveikatos būklės nerimauti nereikia.

Vytautas Lansbergis vėl atsidūrė ligoninėje

Dar visai neseniai Vytautas Lansbergis gulėjo ligoninėje. Laikas namuose nebuvo itin ilgas, nes vyras vėl atsidūrė gydymo įstaigoje – Santaros klinikose.

„Mane žada išleisti, gal rytoj arba poryt. Taip, nieko ypatingo“, – naujienų portalui 15min atskleidė vyras.

Vyras į ligoninę pateko dėl širdies negalavimų ir čia jau yra nuo penktadienio, tačiau kaip patikino pats, tikisi, kad greit bus paleistas į namus.

