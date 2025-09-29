Vytautas Landsbergis vėl atsidūrė ligoninėje: paaiškėjo, kas nutiko

Profesorius Vytautas Lansbergis vėl atsidūrė gydymo įstaigoje, tačiau patikino, kad dėl sveikatos būklės nerimauti nereikia.
Vytautas Lansbergis vėl atsidūrė ligoninėje
Dar visai neseniai Vytautas Lansbergis gulėjo ligoninėje. Laikas namuose nebuvo itin ilgas, nes vyras vėl atsidūrė gydymo įstaigoje – Santaros klinikose.
„Mane žada išleisti, gal rytoj arba poryt. Taip, nieko ypatingo“, – naujienų portalui 15min atskleidė vyras.
Vyras į ligoninę pateko dėl širdies negalavimų ir čia jau yra nuo penktadienio, tačiau kaip patikino pats, tikisi, kad greit bus paleistas į namus.
