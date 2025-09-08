Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Madonna netyčia parodė, kokį neįprastą daiktą laiko savo namuose: jo kaina – įspūdinga

2025-09-08 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 07:30

Madonna vėl nustebino savo gerbėjus – šį kartą ne tik naujais įvaizdžio pokyčiais, bet ir intriguojančiu medicininiu prietaisu, kuris yra jos prabangiame 34 milijonų eurų vertės name.

Madonna (nuotr. SCANPIX) (nuotr. SCANPIX)

Madonna vėl nustebino savo gerbėjus – šį kartą ne tik naujais įvaizdžio pokyčiais, bet ir intriguojančiu medicininiu prietaisu, kuris yra jos prabangiame 34 milijonų eurų vertės name.

REKLAMA
1

67 metų popmuzikos legenda neseniai pasidalijo vaizdo įrašu „TikTok“ platformoje, kuriame matyti jos jaunasis draugas Akeemas Morrisas (29 m.), o fone – įdomus didelis baltas medicininis prietaisas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerbėjams sukėlė klausimų

Šis paslaptingas įrenginys sukėlė gerbėjų smalsumą ir kilo klausimų, kam Madonna jį naudoja.

REKLAMA
REKLAMA

Iš nuotraukų galima nustatyti, kad tai – „Swiss Bio Inov ATP38“ – medicinos įrenginys, kurio kaina siekia apie 23 tūkstančius dolerių (apie 19 tūkst. eurų) ir kuris naudojamas įvairiose medicinos srityse, skelbia „Daily mail“.

REKLAMA

Šis aparatas naudoja fotobiomoduliaciją (PBM), t.y., šviesos terapiją žemu lygiu, siekiant stimuliuoti ląstelių regeneraciją, gerinti gijimą ir malšinti skausmą.

Nors nėra aišku, kam Madonna naudoja šį prietaisą, galima spėti, kad tai susiję su jos sveikatos palaikymu po 2020 metų atliktos klubo operacijos ir vėlesnių sužalojimų.

@madonna #fyp ♬ Maps jersey remix - VIP

Be to, toks aparatas dažnai naudojamas ir estetiniais tikslais – odos jaunatvinimui ar stangrinimui. Reikėtų pažymėti, kad tokie medicininiai prietaisai įprastai yra skirti naudoti tik kvalifikuotiems specialistams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų