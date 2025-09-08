Madonna netyčia parodė, kokį neįprastą daiktą laiko savo namuose: jo kaina – įspūdinga

67 metų popmuzikos legenda neseniai pasidalijo vaizdo įrašu „TikTok“ platformoje, kuriame matyti jos jaunasis draugas Akeemas Morrisas (29 m.), o fone – įdomus didelis baltas medicininis prietaisas.
Gerbėjams sukėlė klausimų
Šis paslaptingas įrenginys sukėlė gerbėjų smalsumą ir kilo klausimų, kam Madonna jį naudoja.
Iš nuotraukų galima nustatyti, kad tai – „Swiss Bio Inov ATP38“ – medicinos įrenginys, kurio kaina siekia apie 23 tūkstančius dolerių (apie 19 tūkst. eurų) ir kuris naudojamas įvairiose medicinos srityse, skelbia „Daily mail“.
Šis aparatas naudoja fotobiomoduliaciją (PBM), t.y., šviesos terapiją žemu lygiu, siekiant stimuliuoti ląstelių regeneraciją, gerinti gijimą ir malšinti skausmą.
Nors nėra aišku, kam Madonna naudoja šį prietaisą, galima spėti, kad tai susiję su jos sveikatos palaikymu po 2020 metų atliktos klubo operacijos ir vėlesnių sužalojimų.
@madonna #fyp ♬ Maps jersey remix - VIP
Be to, toks aparatas dažnai naudojamas ir estetiniais tikslais – odos jaunatvinimui ar stangrinimui. Reikėtų pažymėti, kad tokie medicininiai prietaisai įprastai yra skirti naudoti tik kvalifikuotiems specialistams.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!