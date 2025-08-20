Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

67-ąjį gimtadienį Madonna atšventė trankiai: įvaizdis kaitina kraują

2025-08-20 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 19:40

Popmuzikos ikona Madonna savaitgalį atšventė savo 67-ąjį gimtadienį Sienoje, Italijoje. Dainininkė surengė pašėlusį vakarėlį, kurį pažymėjo drąsiu įvaizdžiu – ji šoko visą naktį vilkėdama nėriniuotus apatinius be kelnių.

Madonna (nuotr. SCANPIX)
9

Popmuzikos ikona Madonna savaitgalį atšventė savo 67-ąjį gimtadienį Sienoje, Italijoje. Dainininkė surengė pašėlusį vakarėlį, kurį pažymėjo drąsiu įvaizdžiu – ji šoko visą naktį vilkėdama nėriniuotus apatinius be kelnių.

REKLAMA
0

Šventei Madonna vilkėjo rožinių nėrinių korsetą, kurį apačioje paliko prasegtą, kad matytųsi prie jo derantys šilkiniai apatiniai. Įvaizdį ji užbaigė ilgu blizgančiu rožinės spalvos apsiaustu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įspūdį sustiprino prabangūs papuošalai – masyvus deimantinis chokeris bei ilgi auskarai. Ryškiai raudoni lūpų dažai kontrastavo su švelnia rožine apranga, o platininių atspalvių plaukai tiesiog spindėjo. 

REKLAMA
REKLAMA

Madonna
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Madonna

Prisijungė ir gerokai jaunesnis mylimasis

Prie atlikėjos prisijungė ir jos 29-erių metų mylimasis Akeem Morris.

REKLAMA

„Daugelį metų svajojau pamatyti Palio žirgų lenktynes Sienoje, kurios vyksta būtent mano gimtadienio dieną – rugpjūčio 16-ąją, nuo pat 1482-ųjų!“ – rašė Madonna prie „Instagram“ vaizdo įrašo iš šventės.

Ji pridūrė: „Neįmanoma žodžiais apibūdinti jaudulio, įtampos ir reginio! Tikras sakralus ritualas, kai prieš pat startą tūkstančiai žmonių pasineria į visišką tylą. O pačios lenktynės... tai tiesiog neapsakoma. Grazie Mille! Svajonės išsipildo! Su gimtadieniu man! Ciao, Italia!“

REKLAMA
REKLAMA

Įspūdingą akcentą vakarėlyje sukūrė ir gimtadienio tortas – Labubu personažo formos, dekoruotas taip, kad primintų vieną ikoniškiausių Madonnos įvaizdžių: Jean Paul Gaultier kūrinius su kūgio formos liemenėle iš 1990-ųjų „Blonde Ambition“ turo.

Ant gigantiško, žaislą primenančio torto puikavosi užrašas „Happy birthday Madudu“ (liet. „Su gimtadieniu, Madudu“). 

Madonna dar kartą įrodė, kad jos gimtadieniai niekada nebūna eiliniai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų