67-ąjį gimtadienį Madonna atšventė trankiai: įvaizdis kaitina kraują

Šventei Madonna vilkėjo rožinių nėrinių korsetą, kurį apačioje paliko prasegtą, kad matytųsi prie jo derantys šilkiniai apatiniai. Įvaizdį ji užbaigė ilgu blizgančiu rožinės spalvos apsiaustu.
Įspūdį sustiprino prabangūs papuošalai – masyvus deimantinis chokeris bei ilgi auskarai. Ryškiai raudoni lūpų dažai kontrastavo su švelnia rožine apranga, o platininių atspalvių plaukai tiesiog spindėjo.
Prisijungė ir gerokai jaunesnis mylimasis
Prie atlikėjos prisijungė ir jos 29-erių metų mylimasis Akeem Morris.
„Daugelį metų svajojau pamatyti Palio žirgų lenktynes Sienoje, kurios vyksta būtent mano gimtadienio dieną – rugpjūčio 16-ąją, nuo pat 1482-ųjų!“ – rašė Madonna prie „Instagram“ vaizdo įrašo iš šventės.
Ji pridūrė: „Neįmanoma žodžiais apibūdinti jaudulio, įtampos ir reginio! Tikras sakralus ritualas, kai prieš pat startą tūkstančiai žmonių pasineria į visišką tylą. O pačios lenktynės... tai tiesiog neapsakoma. Grazie Mille! Svajonės išsipildo! Su gimtadieniu man! Ciao, Italia!“
Įspūdingą akcentą vakarėlyje sukūrė ir gimtadienio tortas – Labubu personažo formos, dekoruotas taip, kad primintų vieną ikoniškiausių Madonnos įvaizdžių: Jean Paul Gaultier kūrinius su kūgio formos liemenėle iš 1990-ųjų „Blonde Ambition“ turo.
Ant gigantiško, žaislą primenančio torto puikavosi užrašas „Happy birthday Madudu“ (liet. „Su gimtadieniu, Madudu“).
Madonna dar kartą įrodė, kad jos gimtadieniai niekada nebūna eiliniai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!