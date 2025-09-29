Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Siaubinga tragedija: vėžiu sergančiam pacientui pašalino ne tą inkstą

2025-09-29 19:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 19:30

Medicinos klaidos kartais kainuoja ne tik pacientų sveikatą, bet ir pasitikėjimą visa medicinos sistema. Prancūzijos chirurgai šokiravo – vėžiu sergančiam pacientui jie pašalino sveiką inkstą, o ne pažeistą ligos. 77 metų vyrui dabar liko tik vienas organas, kuris pats yra pažeistas, todėl jo ateitis tapo gerokai sudėtingesnė.

Lašelinė, greitoji pagalba (nuotr. 123fr.com, Bronius Jablonskis)

0

Nors gyvybei tiesioginis pavojus negręsia, ekspertai teigia, kad ši klaida smarkiai apsunkins jo gyvenimo kokybę, rašoma dailymail.co.uk.

„Radio France“ praneša, kad incidentas įvyko šių metų liepą Henri Mondor ligoninėje, netoli Paryžiaus.

Operacija, kuri pasuko ne ta kryptimi

Vyrui buvo atlikta nefrektomija – procedūra, kurios metu pašalinamas inkstas. Paprastai ji trunka nuo vienos iki keturių valandų ir yra laikoma standartine onkologine praktika. Tačiau šįkart gydytojai padarė lemtingą klaidą – operavo ne tą pusę.

„Atsigavęs po inksto pašalinimo operacijos, jis suprato, kad gydytojai operavo ne tą pusę“, – rašoma pranešime.

Paciento šeima nedelsiant ėmėsi teisinių veiksmų prieš valdančią ligoninę. Tačiau ši atsisakė komentuoti situaciją, remdamasi medicininiu konfidencialumu.

Panaši klaida įvyko ir JAV

Tai ne pirmas kartas, kai chirurgai supainioja organus. Šių metų pradžioje JAV, Minesotos ligoninėje, 84 metų moteriai Wendy Rappaport buvo pašalintas sveikas inkstas vietoj pažeistojo.

Dėl šios klaidos moteris liko be abiejų funkcionuojančių inkstų ir tapo priklausoma nuo dializių. Galiausiai jai diagnozuota sunkiausia inkstų ligos forma, kuri kelia grėsmę gyvybei.

Inkstų vėžys: ką svarbu žinoti?

Inkstų vėžys yra pavojinga liga, kasmet diagnozuojama tūkstančiams žmonių visame pasaulyje. 

Simptomai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį:

  • kraujas šlapime;
  • nuolatinis skausmas tarp šonkaulių ir juosmens;
  • svorio kritimas be priežasties;
  • apetito praradimas;
  • gumbelis ar patinimas nugaroje, po šonkauliais ar kakle;
  • nuovargis, pakilusi temperatūra ar gausus prakaitavimas.

Svarbiausia – ankstyva diagnozė. Specialistai pabrėžia, kad laiku pastebėjus ligą išgyvenamumo rodikliai gali siekti net 90 proc. per penkerius metus.

Rizikos veiksniai

Pasak „Cancer Research UK“, pagrindiniai inkstų vėžio rizikos veiksniai yra:

  • rūkymas;
  • nutukimas;
  • lėtinė inkstų liga;
  • inkstų akmenys;
  • radiacijos ar cheminių medžiagų poveikis;
  • paveldimumas.

Šis atvejis Prancūzijoje dar kartą primena, kad net ir moderniausiose ligoninėse klaidos gali turėti skaudžių pasekmių. O pacientams yra būtina žinoti savo ligos eigą, užduoti klausimus medikams ir atidžiai stebėti procedūrų eigą.

