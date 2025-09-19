Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Apie kraupų planą svajojo 20 metų: chirurgas pats susižalojo kojas ir apgaule gavo šimtus tūkstančių

2025-09-19 14:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 14:21

Britų chirurgas Neilas Hopperis, dešimtmečius gydęs pacientus ir atlikęs šimtus amputacijų, pats užšaldė savo kojas, kad įgyvendintų keistą seksualinę fantaziją. Gydytojas ne tik apgaule iš draudimo bendrovių išviliojo beveik pusę milijono, bet ir už tai atsidūrė už grotų.

Apie kraupų planą svajojo 20 metų: chirurgas pats susižalojo kojas ir apgaule gavo šimtus tūkstančių (nuotr. SCANPIX)

Britų chirurgas Neilas Hopperis, dešimtmečius gydęs pacientus ir atlikęs šimtus amputacijų, pats užšaldė savo kojas, kad įgyvendintų keistą seksualinę fantaziją. Gydytojas ne tik apgaule iš draudimo bendrovių išviliojo beveik pusę milijono, bet ir už tai atsidūrė už grotų.

REKLAMA
0

Chirurgas, turėjęs seksualinį potraukį amputacijai ir kastracijai, buvo įkalintas po to, kai prisipažino, kad naudojo sausąjį ledą kojoms užšaldyti, kad kolegos jas amputuotų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

49-erių chirurgas N. Hopperis, atlikęs šimtus amputacijų, draudimo bendrovėms melavo, kad kojas prarado dėl sepsio, ir apgaulingai pareikalavo daugiau nei 460 tūkst. svarų sterlingų (apie 533 tūkst. eurų), kuriuos išleido namų remontui, automobiliui ir sūkurinei voniai, rašo „The Times“.

REKLAMA
REKLAMA

Apie kojų amputaciją svajojo 20 metų

Iki 2019 m. įvykusio kojų sužalojimo N. Hopperis nuo 2018 m. rugpjūčio iki 2020 m. gruodžio mokėjo už ekstremalius pornografinius vaizdo įrašus apie kastravimą iš Mariaus Gustavsono valdomos svetainės.

REKLAMA

M. Gustavsonas, kuris organizavo ir transliavo šiuos vaizdo įrašus internete, pernai buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, mažiausiai 22 metams.

Policija nustatė, kad N. Hopperis su M. Gustavsonu susirašinėjo apie trijų vaizdo įrašų įsigijimą ir diskutavo, kaip N. Hopperis galėtų pasiekti, kad jo kojos būtų amputuotos.

Vedęs ir dviejų vaikų tėvas N. Hopperis M. Gustavsonui rašė, jog „apie kojų amputaciją svajojo 20 metų“ ir ši fantazija jį seksualiai jaudino.

REKLAMA
REKLAMA

Gydytojai manė, kad tai panašu į sepsį

Sunkiai susižalojęs kojas tuo metu, kai jo žmona ir vaikai buvo išvykę iš namų, N. Hopperis iš ligoninės M. Gustavsonui siuntė žinutes: „Jausmas toks stiprus, kai nebeturi kojų!“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jį gydę kolegos stengėsi suprasti sužalojimų priežastį ir priėjo prie išvados, kad tai buvo „į sepsį panašus epizodas, kurio priežastis nenustatyta“.

Po dvigubos amputacijos žemiau kelių 2019 m. N. Hopperis kreipėsi dėl draudimo išmokų pagal du draudimo polisus, sudarytus per pastaruosius 20 metų.

Prokurorai teigė, kad draudimo pinigai nebuvo jo pagrindinis motyvas, tačiau vienam draugui N. Hopperis rašė: „Man atrodo, kad turėčiau iš to išspausti kuo daugiau.“

REKLAMA

Teisme buvo pranešta, kad N. Hopperis apgaulingai gavo iš viso 466 653 svarus sterlingų (apie 538,4 tūkst. eurų) draudimo išmokų, įtikindamas bendroves, jog amputacijos buvo sepsio, o ne savęs susižalojimo pasekmė.

Jis išleido 22 tūkst. svarų sterlingų (apie 25 tūkst. eurų) automobiliui, 30 tūkst. svarų sterlingų (apie 34 tūkst. eurų) – protezams, 229 tūkst. svarų sterlingų (apie 264 tūkst. eurų) – namų remontui, 3 tūkst. (apie 3,4 tūkst. eurų) – garso aparatūrai ir 15 tūkst. svarų sterlingų (apie 17 tūkst. eurų) – sūkurinei voniai.

REKLAMA

Iki 2022 m. birželio draudimo lėšos jau buvo išnaudotos.

N. Hopperio advokatas Andrew Langdonas sakė, kad jo klientas „nesigaili amputacijos, nes 20 metų jautė poreikį ją atlikti, bet gailisi dėl nesąžiningumo“.

Praradęs kojas N. Hopperis save vadino „bioniniu chirurgu“ ir pasirodė žiniasklaidoje, įskaitant BBC dokumentinį filmą, kuriame buvo pristatytas kaip kandidatas tapti pirmuoju pasaulyje neįgaliu astronautu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

N. Hopperis dirbo chirurgu iki pirmojo arešto 2023 m. kovo mėnesį. Balandį Medicinos praktikuojančių gydytojų tribunolo tarnyba jam taikė laikinuosius apribojimus, kol vyko Generalinės medicinos tarybos tyrimas. Gruodį jis buvo išbrauktas iš gydytojų registro.

REKLAMA

Šį mėnesį N. Hopperis pripažino kaltę dėl dviejų kaltinimų sukčiavimu ir trijų kaltinimų dėl pagalbos darant sunkius kūno sužalojimus, įsigyjant svetainėje vaizdo įrašų apie galūnių pašalinimą, kurie paskatino M. Gustavsoną sužaloti kitus asmenis.

Teismas N. Hopperiui skyrė 32 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, iš kurios jis atliks 40 proc. prieš paleidimą lygtinai. Taip pat jam buvo paskirta dešimties metų seksualinės žalos prevencijos priemonė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų