Skelbia apie nemokamą medicinos paslaugą Lietuvoje: kiti net nežino

Prevencija – vienas veiksmingiausių būdų kovoti su prostatos vėžiu. Ligonių kasų atstovai primena, kad Lietuvoje veikia iš PSDF lėšų finansuojama ankstyvosios prostatos vėžio diagnostikos programa.
Joje nemokamai sveikatą gali tikrintis 50–69 metų vyrai, taip pat vyrai nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo prostatos vėžiu.
Ragina tikrintis
Ši programa sudaro galimybes aptikti prostatos vėžį ankstyvoje stadijoje, kai gydymas duoda geriausius rezultatus.
Gydytojai pabrėžia, kad ši liga itin klastinga – ji vystosi tyliai, dažnai nesukeldama jokių požymių, todėl vyrai ilgą laiką gali nė neįtarti apie sveikatos sutrikimus, rašoma anksčiau Valstybinės ligonių kasos išplatintame pranešime spaudai.
Kai šie pasireiškia, vėžys jau būna pasiekęs antrą ar dar vėlesnę stadiją. Patirtis rodo, kad paciento tikimybė išgyventi labai priklauso nuo to, kurios stadijos prostatos vėžys yra diagnozuojamas.
Kadangi prostatos vėžio pradžia yra nepastebima, ypač didelę reikšmę kovai su šia liga turi prevencija.
Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programa Lietuvoje vykdoma nuo 2006 m.
Per programos vykdymo laikotarpį sulaukta teigiamų pokyčių – dažniau nustatomas ankstyvos stadijos prostatos vėžys, rečiau aptinkama užleistų šios ligos atvejų.
Prostatos vėžys yra ir dažniausia vyrų onkologinė liga Lietuvoje. Kasmet nustatoma apie 2 500 naujų ligos atvejų.
Kadangi programos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo jos dalyvių aktyvumo, siekiama į programą pritraukti ne mažiau kaip 80 procentų tikslinės grupės vyrų.
Už tyrimą mokėti nereikia
Ligonių kasų specialistai primena, kad pagal prevencinę priešinės liaukos vėžio programą pasitikrinti labai paprasta ir neskausminga.
Šeimos gydytojai rekomenduoja atlikti kraujo tyrimą, parodantį prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje.
Jei PSA neviršija normos, daugiau tyrimų atlikti nereikia. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas siunčia konsultuotis pas urologą, o šis atlieka priešinės liaukos biopsiją ligos diagnozei patvirtinti arba paneigti.
Ligonių kasų specialistai pabrėžia, kad pacientams, kuriems atliekami kraujo tyrimai ir prostatos biopsija, nereikia už nieką mokėti, taip pat nereikia įsigyti jokių priemonių ar medikamentų, viskuo pasirūpina gydymo įstaiga, tereikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.
