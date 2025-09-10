Algimanta Žukauskienė nebeslepia – štai kas iš tiesų padeda spindėti kasdien

Brandžios moterys šiandien eksperimentuoja su grožio priemonėmis, rūpinasi savo sveikata ir atranda mažus, bet reikšmingus įpročius, kurie leidžia pasitikėti savimi ir spindėti kasdien.
Grožio suvokimas bėgant metams
„Dažnai tenka pabendrauti su senjorais, kurie sako, jog niekada gyvenime nenaudojo jokių puoselėjančių kosmetikos produktų odai ar plaukams. Mano atsakymas visada būna vienas – niekada nevėlu pradėti rūpintis savo oda ir plaukais. Pirmiausia, tai padeda atsipalaiduoti, teikia malonumą, o tuo pačiu gali turėti ir teigiamą poveikį“, – sako „Eurovaistinės“ grožio vaistinių vadovė Aušra Vareikienė.
Žurnalistė Algimanta Žukauskienė priduria, kad svarbiausia rūpintis savimi – pradedant vidine harmonija, baigiant išoriniu grožiu.
„Dažnai juokauju, kad bręstant siela jaunėja, tačiau kūnas sensta – toks jau gyvenimo paradoksas, todėl norint, kad gyventi būtų smagiau, būtina skirti dėmesio sau.
Su amžiumi atsiranda vis daugiau pokyčių, todėl reikia labiau rūpintis savimi, atsižvelgti į savo amžių ir skirti daugiau dėmesio odai bei savijautai. Juolab, kad gyvenimas greitas, naujovių vis daugėja, todėl šiandien turime daugiau galimybių pasirūpinti savimi nei jų turėjo mūsų mamos ar močiutės“, – pasakoja A. Žukauskienė.
Platus priemonių pasirinkimas
Pasak A. Vareikienės, viena dažniausių klaidų, kurią senjorai daro besirūpindami savo išvaizda – neskiria tam pakankamai dėmesio.
„Dažna klaida, kurią daro žmonės – apsiriboja tik elementaria higiena. Šiandien turime didžiulę pasirinkimo laisvę – vaistinėse siūloma nuo prieinamų iki prabangių prekinių ženklų. Manau, kad būtent brandesnis amžius yra tas laikas, kai reikia pasitelkti visas turimas priemones ne tik higienai, bet ir odos bei išvaizdos puoselėjimui“, – teigia A. Vareikienė.
Ilgus metus televizijoje dirbusi A. Žukauskienė sako, kad bėgant metams grožio suvokimas itin pasikeitė.
„Modernios technologijos ir naujos makiažo priemonės leidžia atrodyti natūraliau, o natūralumas tampa tikruoju grožiu. Žinoma, brandžiame amžiuje pasiekti natūralumą nėra lengva – reikia skirti daugiau dėmesio sau, odai, priemonėms.
Džiugu, kad šiandien turime daug galimybių: nuo pažangių serumų iki specialistų konsultacijų, net vaistinėse galime gauti naudingų patarimų, kaip puoselėti savo įvaizdį. Grožis šiandien tapo labiau prieinamas, natūralesnis ir individualesnis“, – akcentuoja žurnalistė.
Svarbu žinoti, kas tinka brandžiai odai
Kabant apie odos priežiūrą brandžiame amžiuje, A. Vareikienė pabrėžia, kad itin svarbu atkreipti dėmesį į kosmetikos priemonių ingredientų sąrašą.
„Vienas iš svarbiausių ingredientų, galinčių padėti kovoti su senėjimo požymiais – retinolis. Vakare verta naudoti priemones su retinoliu, vitaminu C ar kitomis rūgštimis, tačiau labai svarbu nepamiršti rytinės apsaugos – SPF ir hialurono rūgšties.
Rūgštys, pavyzdžiui, glikolio ar pieno, švelniai pašalina negyvas odos ląsteles, gali paskatinti ląstelių atsinaujinimą, suteikti odai skaistumo. Brandžiai odai rekomenduojama rinktis švelnesnes formules, kurios nedirgina, palaiko odos gyvybingumą ir padeda mažinti raukšleles“, – pataria A. Vareikienė.
Ji priduria, kad grožio puoselėjimas neturi tapti sudėtingu ir daug laiko užimančiu procesu, taip pat svarbu pasirūpinti ne tik veido oda, bet ir plaukais, rankų bei pėdų oda.
„Labai skatinu naudoti lakštines veido kaukes, kadangi jos suteikia greitą efektą ir nepaprastą malonumą, oda iškart prisotinama drėgmės. Tuo metu galima užsiimti mėgstama veikla – skaityti, gaminti valgyti ar tiesiog ilsėtis, o nuėmus kaukę matomas geras rezultatas.
Taip pat rekomenduoju galvos serumus ir jų derinimą su plaukų kaukėmis – tai suteikia plaukams gyvybingumo. Nepamirškime ir rankų bei pėdų kaukių: užsidėjus specialias pirštinaites ar kojinaites, galima mėgautis šilko švelnumo rankomis ir išpuoselėtomis pėdomis. Tai maži ritualai, kurie suteikia odai papildomos priežiūros ir malonumo kasdien“, – tvirtina A. Vareikienė.
Gera savijauta – viena iš grožio dedamųjų
Kad žmogus spindėtų išorėje, svarbu gerai jaustis ir viduje – skirti laiko poilsiui, pomėgiams, savęs pažinimui. Pasak A. Žukauskienės, jaučiant vidinę harmoniją, tai natūraliai atsispindi ir išvaizdoje, o tinkamai pasirinkti grožio ritualai padeda šį spindesį dar labiau sustiprinti.
„Ypač vyresniame amžiuje svarbu neleisti, kad mus persekiotų slogios mintys. Dažnai daugiau laiko praleidžiame su savimi, todėl verta stengtis, kad tos mintys būtų šviesesnės – nekamuotų jausmas, jog esi niekam nereikalingas ar nemylimas.
Aš dažnai pagalvoju, kad mes per retai mąstome apie tai, ką turime, ir per daug galvojame apie tai, ko mums trūksta. Gal verta dažniau pasidžiaugti tuo, ką turime čia ir dabar, nes būtent taip atsiranda vidinė ramybė ir harmonija, o kai ją atrandame, ji neišvengiamai atsispindi ir mūsų išorėje", – pasakoja A. Žukauskienė.
Vidinė ramybė ir gera savijauta glaudžiai susijusi su kasdieniais įpročiais ir mėgstamomis veiklomis. Ji pataria kuo daugiau laiko skirti tam, kas teikia džiaugsmo.
„Turiu šunį – vadinu ją savo trenere, nes kartu dažnai vaikštome ir net kartu susirandame draugų. Stengiuosi gyventi aktyviai: lankausi savo bendraamžių susitikimuose, einu į senjorų klubą, kino seansus ir diskusijas po filmų. Ten ne tik pasižiūrime gerus filmus, bet ir pabendraujame, pasidalijame mintimis. Džiaugiuosi, kad veiklų yra tiek daug, jog kartais juokiuosi – net ir išėjus į pensiją, laiko vis tiek trūksta“, – pažymi A. Žukauskienė.
Daugiau patarimų, įžvalgų ir asmeninės patirties A. Vareikienė kartu su A. Žukauskiene pasidalins „Senjorų savaitės“ festivalyje, bendroje diskusijoje apie grožio paslaptis ir gerą savijautą brandžiame amžiuje.
