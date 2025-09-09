Išgirdusi, ką prie ežero sako senjorai, lietuvė pakraupo: nemandagus ne tik jaunimas

Pasak alytiškės, toks senjorų elgesys išgąsdino vaikus, o ir jai pačiai sukėlė apmaudą, kad vyresnio amžiaus žmonės rodo tokį pavyzdį.
„Senjorai neretai auklėja jaunimą ir stebisi jų elgesiu. Tačiau kartais reikėtų atsigręžti ir į save. Ar tikrai, būdami garbaus amžiaus, rėkdami, šaukdami, taip rodote jiems sektiną pavyzdį ir kultūringą bendravimą?“ – retorinį klausimą kėlė moteris.
Atėjusi prie ežero pakraupo nuo senjorų elgesio
Žemiau dalijamės redakcijai alytiškės atsiųstu požiūriu:
„Gražią sekmadienio popietę su vaikučiais atvykome prie Dailidės ežerėlio. Vaikai nusprendė sustoti pažaisti prie sūpynių. Jie pradėjo kapstytis smėlyje, o aš nutariau prisėsti. Suoliukų ten yra nemažai, tačiau visi jie stovi toliau, o būtent prie sūpynių – tik vienas. Ant jo nebuvo žmonių, tik padėti jų daiktai. Prisėdau ant krašto.
Atėjo moteris, apie 65-70 metų, paklausiau jos apie vandenį, ji atsakė, kad „fainas“. Kol vaikai žaidė, mes tiesiog sėdėjome. Tuomet priėjo panašaus amžiaus vyras ir ėmė šaukti, kad traukčiausi, nes čia „jo vieta“.
Iš pradžių išsigandau ir persėdau į kitą pusę, nes pradėjo bijoti ir vaikai, kad nepažįstamas vyras rėkia. Tačiau netrukus supratau, jog neturėjau nusileisti – juk čia ne privati valda.
Pasakiau, kad nėra jokio ženklo „rezervuota“, tad visi gali sėdėti. Atsakė, kad jie čia nori būti tik dviese ir kalbėtis. Pasakiau, kad suoliukas pakankamai didelis, vietos užtektų penkiems, bet jie ėmė dar labiau šaukti, kad nenori, jog kas nors dar sėdėtų.
Daugiausia rėkė vyras, tačiau netrukus prisijungė ir moteris. Jie aiškino, kad šis suoliukas „jų“, nes jie čia kasdien ateina ir ryte užsiėmė vietą.
Aš stengiausi vaikus nuraminti, kad nebijotų, paaiškinau, jog pasaulyje yra visokių – ir piktų žmonių. Galiausiai nuėjome žaisti prie vandens ir smėlyje, bet ši patirtis mums buvo labai nemaloni.
Kartą panašiai nutiko ir automobilių aikštelėje. Atvykome į svečius – aikštelė nebuvo rezervuota, todėl pasistatėme automobilį. Atvažiavo senjorai ir pradėjo šaukti, kad tai „jų vieta“, nes čia po jų langu, nes jie čia seniai gyvena ir visada stato savo mašiną. Bet juk taip neteisinga – tai bendra erdvė, nėra jokių taisyklių, kad kažkas gali sugalvoti ir pasisavinti bendrą turtą.
Dažnai girdime, kad jaunimas esą nemandagus, bet tokie pavyzdžiai parodo priešingai – kartais patys vyresni žmonės elgiasi labai nemaloniai. Liūdna, kad visa tai turi matyti mažamečiai vaikai, kurie išsigąsta svetimų žmonių pykčio ir šauksmo“, – laiške rašė alytiškė.
