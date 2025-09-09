Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdusi, ką prie ežero sako senjorai, lietuvė pakraupo: nemandagus ne tik jaunimas

2025-09-09 16:15 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-09 16:15

Į AlytusPlius.lt redakciją kreipėsi alytiškė, kuri panoro viešai pasidalinti nemaloniu įvykiu, kuris jai nutiko leidžiant laiką su vaikais prie Dailidės ežerėlio. Moteris teigė, kad prisėdus ant čia esančio suoliuko, vyresnio amžiaus žmonės, girdint vaikams, ėmė ant jos šaukti ir reikalauti, kad ji pasitrauktų, nes suoliukas yra užimtas.

Išgirdusi, ką prie ežero sako senjorai, lietuvė pakraupo (nuotr. 123rf.com, Julius Kalinskas / BNS)

Į AlytusPlius.lt redakciją kreipėsi alytiškė, kuri panoro viešai pasidalinti nemaloniu įvykiu, kuris jai nutiko leidžiant laiką su vaikais prie Dailidės ežerėlio. Moteris teigė, kad prisėdus ant čia esančio suoliuko, vyresnio amžiaus žmonės, girdint vaikams, ėmė ant jos šaukti ir reikalauti, kad ji pasitrauktų, nes suoliukas yra užimtas.

REKLAMA
1

Pasak alytiškės, toks senjorų elgesys išgąsdino vaikus, o ir jai pačiai sukėlė apmaudą, kad vyresnio amžiaus žmonės rodo tokį pavyzdį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Senjorai neretai auklėja jaunimą ir stebisi jų elgesiu. Tačiau kartais reikėtų atsigręžti ir į save. Ar tikrai, būdami garbaus amžiaus, rėkdami, šaukdami, taip rodote jiems sektiną pavyzdį ir kultūringą bendravimą?“ – retorinį klausimą kėlė moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Atėjusi prie ežero pakraupo nuo senjorų elgesio

Žemiau dalijamės redakcijai alytiškės atsiųstu požiūriu:

REKLAMA

„Gražią sekmadienio popietę su vaikučiais atvykome prie Dailidės ežerėlio. Vaikai nusprendė sustoti pažaisti prie sūpynių. Jie pradėjo kapstytis smėlyje, o aš nutariau prisėsti. Suoliukų ten yra nemažai, tačiau visi jie stovi toliau, o būtent prie sūpynių – tik vienas. Ant jo nebuvo žmonių, tik padėti jų daiktai. Prisėdau ant krašto.

Atėjo moteris, apie 65-70 metų, paklausiau jos apie vandenį, ji atsakė, kad „fainas“. Kol vaikai žaidė, mes tiesiog sėdėjome. Tuomet priėjo panašaus amžiaus vyras ir ėmė šaukti, kad traukčiausi, nes čia „jo vieta“.

REKLAMA
REKLAMA

Iš pradžių išsigandau ir persėdau į kitą pusę, nes pradėjo bijoti ir vaikai, kad nepažįstamas vyras rėkia. Tačiau netrukus supratau, jog neturėjau nusileisti – juk čia ne privati valda.

Pasakiau, kad nėra jokio ženklo „rezervuota“, tad visi gali sėdėti. Atsakė, kad jie čia nori būti tik dviese ir kalbėtis. Pasakiau, kad suoliukas pakankamai didelis, vietos užtektų penkiems, bet jie ėmė dar labiau šaukti, kad nenori, jog kas nors dar sėdėtų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugiausia rėkė vyras, tačiau netrukus prisijungė ir moteris. Jie aiškino, kad šis suoliukas „jų“, nes jie čia kasdien ateina ir ryte užsiėmė vietą.

Aš stengiausi vaikus nuraminti, kad nebijotų, paaiškinau, jog pasaulyje yra visokių – ir piktų žmonių. Galiausiai nuėjome žaisti prie vandens ir smėlyje, bet ši patirtis mums buvo labai nemaloni.

REKLAMA

Kartą panašiai nutiko ir automobilių aikštelėje. Atvykome į svečius – aikštelė nebuvo rezervuota, todėl pasistatėme automobilį. Atvažiavo senjorai ir pradėjo šaukti, kad tai „jų vieta“, nes čia po jų langu, nes jie čia seniai gyvena ir visada stato savo mašiną. Bet juk taip neteisinga – tai bendra erdvė, nėra jokių taisyklių, kad kažkas gali sugalvoti ir pasisavinti bendrą turtą.

Dažnai girdime, kad jaunimas esą nemandagus, bet tokie pavyzdžiai parodo priešingai – kartais patys vyresni žmonės elgiasi labai nemaloniai. Liūdna, kad visa tai turi matyti mažamečiai vaikai, kurie išsigąsta svetimų žmonių pykčio ir šauksmo“, – laiške rašė alytiškė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų