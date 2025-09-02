Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, ką padarė grupelė vaikų Alytuje, pakraupo: ragina tėvus auklėti savo atžalas

2025-09-02 13:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-09-02 13:50

Grupėje socialiniame tinkle praėjusią savaitę buvo pasidalinta nemaloniu Alytuje įvykusiu incidentu. Anonimiškai įrašą paskelbęs žmogus teigė, kad šalimais Senamiesčio mokyklos gaujelė vaikų visiškai užblokavo pėsčiųjų taką savo transporto priemonėmis, o paprašius pasitraukti – svaidėsi necenzūriniai žodžiais ir grasinimais.

Policija ir pėščiųjų takas, asociatyvi nuotr. (tv3.lt koliažas)

Grupėje socialiniame tinkle praėjusią savaitę buvo pasidalinta nemaloniu Alytuje įvykusiu incidentu. Anonimiškai įrašą paskelbęs žmogus teigė, kad šalimais Senamiesčio mokyklos gaujelė vaikų visiškai užblokavo pėsčiųjų taką savo transporto priemonėmis, o paprašius pasitraukti – svaidėsi necenzūriniai žodžiais ir grasinimais.

REKLAMA
3

Savo patirtimi pasidalinęs gyventojas ragino žmone būti atsargiais ir saugoti save bei savo turtą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigia, kad vaikai užblokavo pėščiųjų taką

Įraše taip pat teigiama, kad veidus vaikai esą buvo paslėpę po šalmais, o išsitraukus telefoną ir bandant filmuoti, įrašo autoriaus teigimu, puolimas dar labiau suintensyvėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak šią istoriją grupėje paskelbusio asmens, jam feisbuke jau yra tekę skaityti įrašus apie šią grupelę vaikų, bet jis netikėjo, kad tai iš tiesų vyksta, kol nesusidūrė pats.

REKLAMA

„Tėvai, būkite atsakingi ir auklėkite savo vaikus!“ – ragino įrašo autorius.

Sureagavo ir policija

Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, policija pranešimų apie panašius įvykius gavusi nėra.

„Kadangi įrašas anoniminis, sunku pasakyti, ar aprašyta situacija nutiko būtent suaugusiam asmeniui. Tačiau tokiais atvejais patartume bandyti vaikus taktiškai sudrausminti, tačiau žinoma – nenaudojant jokios fizinės jėgos ar veiksmų. Tačiau jeigu nepilnamečiai asmenys į drausminimus nereaguoja, tuomet reikėtų informuoti policijos pareigūnus“, – sakė K. Janulevičienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų