Pamatę, ką padarė grupelė vaikų Alytuje, pakraupo: ragina tėvus auklėti savo atžalas

Savo patirtimi pasidalinęs gyventojas ragino žmone būti atsargiais ir saugoti save bei savo turtą.
Teigia, kad vaikai užblokavo pėščiųjų taką
Įraše taip pat teigiama, kad veidus vaikai esą buvo paslėpę po šalmais, o išsitraukus telefoną ir bandant filmuoti, įrašo autoriaus teigimu, puolimas dar labiau suintensyvėjo.
Pasak šią istoriją grupėje paskelbusio asmens, jam feisbuke jau yra tekę skaityti įrašus apie šią grupelę vaikų, bet jis netikėjo, kad tai iš tiesų vyksta, kol nesusidūrė pats.
„Tėvai, būkite atsakingi ir auklėkite savo vaikus!“ – ragino įrašo autorius.
Sureagavo ir policija
Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, policija pranešimų apie panašius įvykius gavusi nėra.
„Kadangi įrašas anoniminis, sunku pasakyti, ar aprašyta situacija nutiko būtent suaugusiam asmeniui. Tačiau tokiais atvejais patartume bandyti vaikus taktiškai sudrausminti, tačiau žinoma – nenaudojant jokios fizinės jėgos ar veiksmų. Tačiau jeigu nepilnamečiai asmenys į drausminimus nereaguoja, tuomet reikėtų informuoti policijos pareigūnus“, – sakė K. Janulevičienė.
