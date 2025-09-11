Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvoje daugėja susirgimų COVID-19 liga

2025-09-11 08:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 08:35

Pastarąją savaitę Lietuvoje šoktelėjus COVID-19 ligos atvejų, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Ginreta Megelinskienė sako, kad sergamumas šia infekcija didėja, tačiau atvejų fiksuojama mažiau nei prieš metus.

Ilgasis COVID-19 (nuotr. SCANPIX)

Pastarąją savaitę Lietuvoje šoktelėjus COVID-19 ligos atvejų, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Ginreta Megelinskienė sako, kad sergamumas šia infekcija didėja, tačiau atvejų fiksuojama mažiau nei prieš metus.

REKLAMA
0

„Bendrai COVID atvejų skaičius didėja, tačiau skaičiai yra mažesni negu praėjusį sezoną tuo pačiu metu“, – ketvirtadienį LRT Radijui kalbėjo G. Megelinskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, šiuo metu didėja ir bendras sergamumo COVID-19 liga, gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis.

REKLAMA
REKLAMA

„Bendras rodiklis Lietuvoje 2025 metų 36 savaitę buvo 515 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Matome didėjimą, kadangi praėjusią savaitę buvo 477 atvejai 100 tūkst. gyventojų“, – nurodė ministerijos patarėja ir pridūrė, kad, nepaisant to, bendras sergamumas išlieka panašus į pastarųjų sezonų.

REKLAMA

G. Megelinskienės teigimu, šiuo metu tiek Europoje, tiek visame pasaulyje vyrauja smarkiai išplitusi COVID-19 ligos atmaina „Stratus“.

„Tai yra kombinacinis variantas, atsiradęs iš dviejų „Omikron“ linijų, kuris, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, tapo dominuojantis bei liepos pradžioje sudarė apie 80 proc. visų pateiktų sekų. Taip pat plinta ir kitos atmainos, tačiau jų paplitimas nėra toks didelis kaip šio „Stratus“ varianto“, – sakė ji.

Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo registruota beveik 2 tūkst. COVID-19 ligos atvejų.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų