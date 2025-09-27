Rašytojas skubiai išgabentas į ligoninę: iš vyro – 1 prašymas

Vyrui prireikė skubios medikų pagalbos, skelbė unian.net.
Paviešino kadrą iš ligoninės
„Dėmesio! Guliu ligoninėje. Insultas... Tikiu jumis kaip šimtu porų arklių“, – rašė jis ir pridėjo nuotrauką iš ligoninės palatos.
Rašytojas papasakojo, kad jam galima padėti perkant jo knygas.
„Pirkite mano knygas, uždirbsiu gydymui“, – ragino jis savo gerbėjus.
Vyras gimė Ukrainuoje ir nuo 1999 metų vedė vaikams skirtas televizijos ir radijo programas.
Vėliau jis išleido albumą „Saškos Lirniko pasakos suaugusiems ir vaikams“, kuris buvo pripažintas geriausiu Ukrainoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!