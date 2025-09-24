Ligoninėje mirė per avariją Rokiškio rajone sužalotas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 16.30 val. Panevėžio ligoninėje mirė 86 metų vyras. Jis sekmadienio vidurdienį, apie 12 val., buvo sužalotas per avariją Rokiškio rajone, Palūšnių kaime.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas, nors tikėtina, kad miręs senolis ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas.
Panevėžio apskrities policija skelbė, kad sekmadienį apie 12 val. Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, Palūšnių kaime, Kamajų gatvėje, vyras, gimęs 1939 metais, automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio BMW.
Eismo įvykio metu buvo sužalotas automobilį „VW Passat“ vairavęs senjoras ir dvi su juo vykusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 metais.
Visi eismo įvykio metu sužaloti asmenys buvo paguldyti į ligoninę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!