  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ligoninėje mirė per avariją Rokiškio rajone sužalotas vyras

2025-09-24 08:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 08:31

Panevėžio ligoninėje mirė per avariją savaitgalį Rokiškio rajone sužalotas garbaus amžiaus vyras.

Respublikinė Panevėžio ligoninė (Živilės Večiorkutės nuotr., JP)

Panevėžio ligoninėje mirė per avariją savaitgalį Rokiškio rajone sužalotas garbaus amžiaus vyras.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį apie 16.30 val. Panevėžio ligoninėje mirė 86 metų vyras. Jis sekmadienio vidurdienį, apie 12 val., buvo sužalotas per avariją Rokiškio rajone, Palūšnių kaime.

Atliekamas ikiteisminis tyrimas, nors tikėtina, kad miręs senolis ir buvo jo gyvybę nusinešusios avarijos kaltininkas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panevėžio apskrities policija skelbė, kad sekmadienį apie 12 val. Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, Palūšnių kaime, Kamajų gatvėje, vyras, gimęs 1939 metais, automobiliu „VW Passat“ važiuodamas šalutiniu keliu, nelygiareikšmių kelių sankryžoje, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio BMW.

Eismo įvykio metu buvo sužalotas automobilį „VW Passat“ vairavęs senjoras ir dvi su juo vykusios keleivės, gimusios 1952 ir 1943 metais. 

Visi eismo įvykio metu sužaloti asmenys buvo paguldyti į ligoninę.

