Perspėja, kad nuo 2026-ųjų laukia kainų šuolis: pajus daugelis gyventojų

„Artea“ banko vyriausiosios ekonomistės Indrė Genytė-Pikčienė pastebi, kad kiekvienas šildymo sezonas gyventojams sukelia tam tikrų finansinių įtampų, o ir valstybei bei savivaldybėms kyla daug įvairių uždavinių.
„Tų uždavinių Lietuva turi nemažai – turi išlaviruoti tiek gebėjimą pateikti patrauklią kainą šilumos gavėjams, tiek tarp žaliųjų tikslų ir poreikio atsisakyti iškastinio kuro, pereiti prie atsinaujinančių išteklių“, – sako I. Genytė-Pikčienė.
Visgi „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė pastebi, kad šiuo metu energetikos nešėjų kainų konjunktūra yra palanki gyventojams.
„Net ir iškastinio kuro kainos yra gerokai pakritusios, jos visos koreliuoja ir seka naftos kainos kreivę. Tai iš tikrųjų kol kas čia disbalansų ryškesnių pasaulio rinkose nematyti. Naftos kainai prognozuojamas ir tolesnis užsilikimas apie 60 dolerių už barelį ribose. Tai irgi veikia atitinkamai ir dujų, ir kitų energetikos nešėjų kainų spektrą“, – aiškina I. Genytė-Pikčienė.
„Kita vertus, yra įvairių savivaldybių vietinių sprendimų, kurie apsprendžia atsinaujinančių energetikos nešėjų biokuro naudojimą. Ir čia irgi, ilgainiui, per susisiekiančius energetikos rinkos indus tos kainos nusistovi ties panašiomis tendencijomis“, – pridėjo ji.
Tuo metu „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas tvirtina, kad priešingai nei keletą pastarųjų metų šį šildymo sezoną gyventojai turėtų sulaukti kainų stabilumo.
„Pirmą kartą per porą metų rinkose nėra veiksnių, kurie galėtų labai pakoreguoti aukštyn arba žemyn šildymo kainą per dujų kainą. Nes dujų kaina Europoje dabar yra praktiškai tokia pat, kaip ir prieš pat Rusijos-Ukrainos karo pradžią“, – teigė „Citadele“ banko ekonomistas.
Be to, A. Izgorodino manymu, dėl nukritusių rinkos dujų kainų, iki naujųjų metų šildymo kainos netgi galėtų būti mažesnės nei anksčiau.
„Šitas šildymo sezonas, bent jau jo pirmoji dalis iki sausio mėnesio bus šiek tiek pigesnė“, – tvirtino jis.
Pokyčiai nuo naujųjų metų
Tiesa, nuo 2026 m. Lietuvoje bus grąžintas standartinis PVM tarifas centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui, kuris sieks 21 proc. (šiuo metu 9 proc.).
Visgi I. Genytė-Pikčienė teigia, kad šis sprendimas yra teisingas ir gali padėti gyventojams priimti tam tikrus naujus sprendimus, kaip, pavyzdžiui, būsto renovacija.
„PVM lengvatos šildymui demotyvuodavo gyventojus išlaikyti šilumą name, atitinkamai, neskatino valdžia renovacijos. Tai nebuvo logiškas kelias ir dabar tas pokytis nors ir skausmingesnis, bet, tikėkimės, kad padės padaryti struktūrinius pokyčius ir paskatinti renovacijos tempus.
Kitas aspektas tas, kad vis tik lengvata buvo naudingiausia didelio ploto būstų savininkams senamiestyje ir panašiai ir buvo nukreipta į daugiau NT turinčiųjų gerovę ir nebuvo nei socialiai teisinga, nei taikli“, – tvirtino „Artea“ banko vyriausioji ekonomistė.
Tuo metu A. Izgorodinas pažymi, kad nors pakilus PVM tarifui šildymo kainos ir išaugs, tai neturėtų turėti didelės įtakos gyventojams.
„Žiūrint į pastarųjų kelerių metų situaciją, tai, sakyčiau, kad šildymo kainos bus pakankamai prieinamos ir neturėtų labai stipriai žemyn pakoreguoti gyventojų perkamosios galios“, – teigė „Citadele“ banko ekonomistas.
Didieji miestai pradeda šildymo sezoną
Rugsėjo pabaigoje atšalus orams didieji Lietuvos miestai anksčiau nei įprastai pradeda šildymo sezoną.
Vilnius centralizuotą šildymą įjungė jau antradienį, o trečiadienį šildyti dalį pastatų pradės Vilniaus rajonas, Šiauliais ir Panevėžys. Kaune šilumos sezono pradžia planuojama ketvirtadienį, Klaipėdoje – kitą savaitę.
Kauno savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arnoldas Bukelis BNS pranešė, kad šildymo sezonas mieste bus pradėtas spalio 2 dieną.
Savivaldybė pranešė, jog šildymas vienu metu jungiamas tiek daugiabučiuose, tiek mokyklose, vaikų darželiuose bei sveikatos įstaigose.
„Visi sprendimai priimami atsižvelgus į vyraujančias oro sąlygas, žemą temperatūrą ir prognozes. Artimiausiu metu galima tikėtis atšilimo, bet labai trumpo. Saugodami kauniečių sveikatą nusprendėme šildymo sezoną pradėti dar šią savaitę“, – pranešime sakė savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.
Tuo metu Šiauliuose šildymas nuo spalio 1 dienos bus įjungtas švietimo ir socialinėse įstaigose, o nuo spalio 6 dienos – ir kitiems vartotojams, skelbia savivaldybė.
Panevėžio miesto savivaldybė pranešė, jog penktame pagal gyventojų skaičių Lietuvos mieste šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos įstaigose taip pat bus pradėtas nuo trečiadienio, o daugiabučiuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose jo pradžia kol kas neskelbiama.
Klaipėdoje pastatus centralizuotai šildyti numatoma nuo spalio 6-osios – kitą pirmadienį šildymas bus įjungiamas darželiuose, mokyklose, sveikatos įstaigose, taip pat kitiems vartotojams, įskaitant daugiabučių gyventojus.
Kaip BNS sakė savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas, prognozuojama, kad oro temperatūra nebus aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, todėl jau formuojasi šaltasis metų laikotarpis.
Pasak jo, 2022 metais šildymo sezonas uostamiestyje buvo pradėtas spalio 26 dieną, 2023 metais – spalio 18-ąją, 2024 metais spalio 14-ąją.
Vilniaus rajono savivaldybė, kaip ir pernai, šildymo sezoną pradės nuo spalio 1 dienos, kai šiluma bus įjungta švietimo ir sveikatos įstaigose, o daugiabučiuose ir kitose įstaigose – spalio 2 dieną. Potvarkį dėl to pasirašė savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
„Jau ir gyventojai teiraujasi, kada bus įjungtas šildymas. Tad svarbu užtikrinti, kad tiek gyventojai savo namuose, tiek darbuotojai, vaikai ar pacientai įstaigose galėtų jaustis komfortiškai. Šiemet šildymo sezoną pradedame tuo pačiu metu, kaip ir praeitais metais“, – pranešime teigė R. Duchnevičius.
Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas pirmadienį pranešė, kad centralizuoto šildymo sezonas pradedamas antradienį. Anot jo, ankstesnį nei įprastai jo startą nulėmė prastos ateinančių savaičių oro prognozės.
„Nuo penktadienio (praėjusio – BNS) mūsų visos švietimo ir sveikatos įstaigos jau galėjo įsijungti šildymą pagal poreikį, o nuo rytojaus visame mieste bus pradėtas įjunginėti centrinis šildymas“, – pirmadienį kalbėjo V. Benkunskas.
Sinoptikai prognozuoja, kad per artimiausias dvi savaites vidutinė paros temperatūra nepakils aukščiau 10 laipsnių šilumos.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skelbia, kad daugiabučių šildymas turėtų būti pradėtas, jei patalpų vidutinė temperatūra nukrenta žemiau 18 laipsnių šilumos.
