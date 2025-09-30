Skelbia, kada Vilniaus rajono savivaldybė pradės šildymo sezoną

„Stebime artimiausias oro prognozes ir matome, kad ruduo atėjo ne su auksinėmis spalvomis, o su žvarbiais orais. Jau ir gyventojai teiraujasi kada bus įjungtas šildymas. Tad svarbu užtikrinti, kad tiek gyventojai savo namuose, tiek darbuotojai, vaikai ar pacientai įstaigose galėtų jaustis komfortiškai“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Anot savivaldybės, šildymo sezono pradžia skelbiama atsižvelgiant į faktines lauko oro temperatūras, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė nei 10 laipsnių šilumos.
2024–2025 m. šildymo sezonas Vilniaus rajono savivaldybėje buvo pradėtas 2024 m. spalio 2 d. ir baigtas šių metų balandžio 17 d.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas pirmadienį paskelbė, jog sostinėje nuo antradienio bus pradėtas centrinio šildymo įjungimas visame mieste.
Panevėžio miesto savivaldybėje nuo trečiadienio taip pat pradedamas šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Kol kas miesto daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose šildymo sezono pradžia neskelbiama.
Trečiadienį planuojama pradėti šildymo sezoną ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo bei socialinėse įstaigose, o kitiems miesto šilumos vartotojams teks palaukti spalio 6 d.
