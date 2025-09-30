Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Netrukus gyventojams daugiabučiuose teks apsispręsti: ekspertai įspėja visus

2025-09-30 10:24
2025-09-30 10:24

Lietuvoje šildymo sezonas tradiciškai pradedamas, kai tris paras iš eilės vidutinė oro temperatūra nukrenta žemiau 10 °C. Vis dėlto oficialų sezono startą skelbia savivaldybės. Tačiau daugiabučių namų gyventojai turi teisę šildymą įsijungti anksčiau – svarbiausia, kad tam pritartų dauguma namo gyventojų.

0

Vis dėlto jei daugiabutis neturi nustatyta tvarka pasirašyto parengties šildymo sezonui akto, šildymą pradėti draudžiama. Jeigu gyventojai nesusitaria dėl ankstesnio šildymo, jis pradedamas pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

Ekspertai primena, kad pavėluotas šildymo įjungimas nepadeda taupyti. Įšalusioms, drėgnoms sienoms įšildyti vėliau prireikia daugiau energijos.

Moderniuose, renovuotuose daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais taupymą užtikrina elektroniniai reguliatoriai – jie automatiškai stabdo ar atnaujina šildymą priklausomai nuo lauko temperatūros.

Praėjusį, 2024–2025 m., sezoną AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamose savivaldybėse šildymas pradėtas tarp spalio 8–14 dienos, Kėdainiuose – spalio 10 d.

Gyventojams belieka apsispręsti – laukti oficialaus savivaldybės sprendimo ar patiems pasirūpinti, kad namai būtų šilti anksčiau.

Beje, Vilnius pirmadienį pranešė, kad nuo antradienio pradeda šildymo sezoną – maždaug dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.

 

