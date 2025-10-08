Šie ženklai išduoda, kad jus kamuoja skrandžio uždegimas: kuo greičiau skubėkite pas gydytoją

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Giedrė Stankevičienė įspėja, kad ši liga ne visada pasireiškia aiškiais simptomais, todėl ją atpažinti gali būti sudėtinga.
Pirmieji požymiai: nuo deginančio skausmo iki pykinimo
Pasak vaistininkės, ankstyvasis gastritas nebūtinai pasireiškia išskirtiniais simptomais.
„Dažnu atveju skrandžio skausmas būna paprasčiausiai siejamas su nepasisotinimu ar persivalgymu, apsinuodijimu, kavos ar saldumynų pertekliumi“, – sako G. Stankevičienė.
Vis dėlto įtarimą turėtų kelti deginantis skausmas, sustiprėjantis po valgio, itin dažnai aplankantis sotumo jausmas, pykinimas ar net vėmimas. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją gastroenterologą.
Kaip atskirti nuo paprastų virškinimo sutrikimų?
Įprastas virškinimo sutrikimas paprastai praeina per trumpą laiką ir pasireiškia pilvo pūtimu, raugėjimu ar tuštinimosi pokyčiais. Tuo tarpu gastrito simptomai trunka savaitę ar ilgiau, yra linkę kartotis.
Negydomas gastritas gali komplikuotis – išsivystyti į skrandžio opą ar net sukelti vidinį kraujavimą.
Kas dažniausiai paaštrina simptomus? Pasak vaistininkės, gastritą provokuoja ne tik nesubalansuota mityba, bet ir gyvenimo būdas.
Pasak vaistininkės, simptomus paaštrina:
- keptas, aštrus, sūrus ar labai saldus maistas,
- citrusiniai vaisiai, kava, alkoholis, gazuoti gėrimai,
- rūkymas,
- ilgi nevalgymo periodai.
Jei įtariamas gastritas, pas specialistą reikia kreiptis iškart, kai:
- skausmas tampa labai stiprus ir deginantis,
- nepadeda vaistai ar mitybos pokyčiai,
- po valgio dažnai jaučiamas pykinimas ar vemiama,
- pastebimi kraujo pėdsakai išmatose,
- kartu su pilvo skausmu atsiranda galvos svaigimas.
Ką pataria vaistininkai?
Pasak G. Stankevičienės, į vaistinę dėl virškinimo problemų kreipiasi daug žmonių, o jų išsakomi simptomai neretai primena gastritą.
„Pirmiausia išsiaiškiname simptomų dažnumą, trukmę, paciento mitybos įpročius. Jei matome poreikį – rekomenduojame kreiptis į gydytoją, nes tik jis gali paskirti reikalingus tyrimus bei gydymą“, – aiškina ji.
Vaistininkė pabrėžia, kad labai svarbu atsisakyti žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio. Taip pat reikėtų riboti keptą, aštrų, sūrų, itin karštą ar daug cukraus sudėtyje turintį maistą.
Virškinimui palankesni, žinoma, yra švelnūs produktai.
Be gydytojo paskirtų vaistų, dažnai rekomenduojami:
- silicio rūgšties ar silicio dioksido geliai,
- magnio alginato, kalcio karbonato ar natrio haliuronato preparatai,
- protonų siurblių inhibitoriai (pvz., pantoprazolis, esomeprazolis),
- gerosios bakterijos, priešuždegiminės priemonės,
- omega-3 riebalų rūgštys, kurkuminas.
Kam gastritas pasireiškia dažniausiai?
Pasak vaistininkės, gastritas gali išsivystyti įvairaus amžiaus žmonėms. Jo priežastys įvairios – apsinuodijimas maistu, perteklinis alkoholio vartojimas, rūkymas, netinkama mityba ar per dažnas kai kurių vaistų vartojimas.
Kai kuriais atvejais ligą sukelia Helicobacter pylori bakterija ar kitos infekcijos, kurias diagnozuoti gali padėti tik apsilankymas pas gydytoją.
