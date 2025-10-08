Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie ženklai išduoda, kad jus kamuoja skrandžio uždegimas: kuo greičiau skubėkite pas gydytoją

2025-10-08 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 17:00

Skrandžio skausmą daugelis sieja su persivalgymu, apsinuodijimu ar kitais paprastais virškinimo sistemos sutrikimais, kurie dažnai praeina savaime, tačiau kartais jis gali slėpti rimtesnę problemą – gastritą.

Skrandis, ligoninė (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Skrandžio skausmą daugelis sieja su persivalgymu, apsinuodijimu ar kitais paprastais virškinimo sistemos sutrikimais, kurie dažnai praeina savaime, tačiau kartais jis gali slėpti rimtesnę problemą – gastritą.

REKLAMA
0

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Giedrė Stankevičienė įspėja, kad ši liga ne visada pasireiškia aiškiais simptomais, todėl ją atpažinti gali būti sudėtinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmieji požymiai: nuo deginančio skausmo iki pykinimo

Pasak vaistininkės, ankstyvasis gastritas nebūtinai pasireiškia išskirtiniais simptomais.

REKLAMA
REKLAMA

„Dažnu atveju skrandžio skausmas būna paprasčiausiai siejamas su nepasisotinimu ar persivalgymu, apsinuodijimu, kavos ar saldumynų pertekliumi“, – sako G. Stankevičienė.

REKLAMA

Vis dėlto įtarimą turėtų kelti deginantis skausmas, sustiprėjantis po valgio, itin dažnai aplankantis sotumo jausmas, pykinimas ar net vėmimas. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją gastroenterologą.

Kaip atskirti nuo paprastų virškinimo sutrikimų?

Įprastas virškinimo sutrikimas paprastai praeina per trumpą laiką ir pasireiškia pilvo pūtimu, raugėjimu ar tuštinimosi pokyčiais. Tuo tarpu gastrito simptomai trunka savaitę ar ilgiau, yra linkę kartotis.

REKLAMA
REKLAMA

Negydomas gastritas gali komplikuotis – išsivystyti į skrandžio opą ar net sukelti vidinį kraujavimą.

Kas dažniausiai paaštrina simptomus? Pasak vaistininkės, gastritą provokuoja ne tik nesubalansuota mityba, bet ir gyvenimo būdas.

Pasak vaistininkės, simptomus paaštrina:

  • keptas, aštrus, sūrus ar labai saldus maistas,
  • citrusiniai vaisiai, kava, alkoholis, gazuoti gėrimai,
  • rūkymas,
  • ilgi nevalgymo periodai.

Jei įtariamas gastritas, pas specialistą reikia kreiptis iškart, kai:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • skausmas tampa labai stiprus ir deginantis,
  • nepadeda vaistai ar mitybos pokyčiai,
  • po valgio dažnai jaučiamas pykinimas ar vemiama,
  • pastebimi kraujo pėdsakai išmatose,
  • kartu su pilvo skausmu atsiranda galvos svaigimas.

Ką pataria vaistininkai?

Pasak G. Stankevičienės, į vaistinę dėl virškinimo problemų kreipiasi daug žmonių, o jų išsakomi simptomai neretai primena gastritą.

REKLAMA

„Pirmiausia išsiaiškiname simptomų dažnumą, trukmę, paciento mitybos įpročius. Jei matome poreikį – rekomenduojame kreiptis į gydytoją, nes tik jis gali paskirti reikalingus tyrimus bei gydymą“, – aiškina ji.

Vaistininkė pabrėžia, kad labai svarbu atsisakyti žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio. Taip pat reikėtų riboti keptą, aštrų, sūrų, itin karštą ar daug cukraus sudėtyje turintį maistą.

REKLAMA

Virškinimui palankesni, žinoma, yra švelnūs produktai.

Be gydytojo paskirtų vaistų, dažnai rekomenduojami:

  • silicio rūgšties ar silicio dioksido geliai,
  • magnio alginato, kalcio karbonato ar natrio haliuronato preparatai,
  • protonų siurblių inhibitoriai (pvz., pantoprazolis, esomeprazolis),
  • gerosios bakterijos, priešuždegiminės priemonės,
  • omega-3 riebalų rūgštys, kurkuminas.

Kam gastritas pasireiškia dažniausiai?

Pasak vaistininkės, gastritas gali išsivystyti įvairaus amžiaus žmonėms. Jo priežastys įvairios – apsinuodijimas maistu, perteklinis alkoholio vartojimas, rūkymas, netinkama mityba ar per dažnas kai kurių vaistų vartojimas.

Kai kuriais atvejais ligą sukelia Helicobacter pylori bakterija ar kitos infekcijos, kurias diagnozuoti gali padėti tik apsilankymas pas gydytoją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų