Opą skrandyje išduoda vos keli ženklai: juos pajutus skubėkite pas gydytoją nedelsiant

Plačiau apie skrandžio opaligę naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko papasakoti „BENU“ vaistinių tinklo vaistininkė Deimantė Zalagaitytė.
Riziką susirgti skrandžio opalige didinantys veiksniai
Pirmiausia vaistininkė pokalbį pradėjo nuo veiksnių, kurie gali didinti riziką susirgti skrandžio opalige.
Pasak jos, dažniausiai ši liga diagnozuojama 40-60 metų pacientams, tačiau kartais pasireiškia ir jaunesniems.
„Skrandžio opaligės išsivystymą gali lemti Helicobacter pylori bakterija, kurios išskirti toksinai ir citokinai skatina uždegimo atsiradimą, mažina gleivių ir kitų medžiagų, reikalingų skrandžio barjero palaikymui, gamybą.
Toks nuolatinis ir lėtas gleivinės dirginimas gali tęstis ilgą laiką ir sukelti žaizdos – skrandžio opos – atsiradimą“, – teigė ji.
Kaip dar vieną rizikos veiksnį D. Zalagaitytė įvardijo ilgalaikį skausmą malšinančių nesteroidinių vaistų vartojimą. Šiems vaistams priklauso ibuprofenas, diklofenakas ir kt..
Anot jos, vaistų poveikis yra siejamas su veikimo mechanizmu. Jie mažina prostaglandinų, medžiagų, atliekančių apsauginę skrandžio gleivinės funkciją, gamybą, jie didina tikimybę susiformuoti skrandžio opoms.
„Alkoholio, nikotino vartojimas skatina didesnę skrandžio rūgšties gamybą, todėl šie žalingi įpročiai irgi didina riziką išsivystyti skrandžio opaligei“, – pridūrė ji.
Skrandžio opaligę išduodantys simptomai
D. Zalagaitytė taip pat papasakojo apie simptomus, kurie gali išduoti skrandyje susidariusias opas. Anot jos, vienas iš pagrindinių simptomų – skausmas viršutinėje skrandžio dalyje.
Ji pasakojo, kad šis simptomas pasireiškia iškart pavalgius, o pacientai jį apibūdina kaip graužiantį, deginantį arba spaudžiantį.
„Kiti pradiniai ligos simptomai – raugėjimas, pilnumo jausmas pavalgius, pilvo pūtimas – yra nespecifiniai, todėl gali būti priskiriami ir kitoms virškinamojo trakto ligoms.
Vėlesnėse stadijose jaučiamas pykinimas, pasireiškia vėmimas“, – kalbėjo D. Zalagaitytė.
Ji atskleidė, kad baiminantis skausmo neretai pacientai apskritai atsisako valgyti. O susidūrus su tokiais simptomais, kaip vėmimu krauju, juodomis išmatomis reiktų nedelsti, nes tai – kraujavimo virškinamajame trakte požymiai.
„Patiriant minėtus simptomus ir žinant rizikos faktorius, svarbu nedelsti ir apsilankyti pas šeimos gydytoją patikrai.
Ankstyvas šios ligos nustatymas gali padėti išvengti tokių komplikacijų kaip kraujavimas iš virškinamojo trakto, anemijos išsivystymas, peritonitas, gyvybei pavojingo pilvaplėvės uždegimo atsiradimas ar stenozė, kuri pasireiškia randų atsiradimu savaime užgijus opai, kai sutrikdomas normalus maisto judėjimas, kankina vėmimo epizodai, sutrinka mityba ir mažėja kūno svoris“, – patarė ji.
Kas padeda sumažinti skrandžio opaligės simptomus?
Galiausiai pašnekovė prabilo apie tai, kaip sumažinti varginančius skrandžio opaligės simptomus.
Ji pasakojo, kad pirmiausia reiktų pasirinkti tinkamus vartojimui maisto produktus:
„Skrandžio opaligės simptomų palengvinimui svarbus maisto produktų pasirinkimas: patariama į mitybą įtraukti ankštines daržoves, brokolius, briuselinius kopūstus, morkas, bananus, melionus, fermentuotus produktus“, – sakė ji.
D. Zalagaitytė aiškino, kad aštrūs maisto produktai turėtų būti išbraukti iš meniu. Lygiai taip pat vertėtų vengti pomidorų, jų produktų, kavos ir kofeino – tai skatina rūgšties sekreciją.
O tiems, kurie rūko, vaistininkė taip pat turėjo liūdnų žinių – verta įpročio atsisakyti, nes nikotinas trikdo kraujotaką, lėtina žaizdų gijimą, didina paūmėjimo tikimybę.
„Ne mažiau svarbu tinkamas streso valdymas –streso metu išsiskiriantys hormonai netiesiogiai didina skrandžio rūgšties gamybą.
Net ir laikinas skrandžio rūgšties perteklius dirgina skrandžio gleivinę, todėl sukelia nemalonių virškinimo sistemos simptomų atsinaujinimą“, – įspėjo ji.
