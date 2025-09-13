Gerkite šį gėrimą ryte iš karto pabudę – padeda lieknėti ir gerina virškinimą

Nors daugelis žmonių įpratę rytą pradėti nuo kavos ar arbatos, medikai siūlo kur kas paprastesnį ir sveikesnį būdą – stiklinę šilto vandens, rašoma express.co.uk.
Netikėtas gydytojo patarimas
Medicinos ekspertas, gydytojas Kunal Sood, socialiniame tinkle „TikTok“ savo daugiau nei dviem milijonams sekėjų paaiškino, kodėl šį gėrimą vertėtų vartoti vos pabudus.
Anot jo, stiklinė šilto vandens tuščiu skrandžiu gali duoti tris pagrindines naudas:
- pagerinti virškinimą;
- padėti kontroliuoti svorį;
- sustiprinti kraujotaką ir kraujo tekėjimą organizme.
„Visų pirma, jis pagerins virškinimą, – sakė gydytojas. – – Manoma, kad šiltas vanduo padeda apdoroti maistą, kurį paprastai sunkiau suvirškinti.“
Jis paminėjo 2016 m. žurnale „Gastroenterology Nursing“ publikuotą tyrimą, kuriame nustatyta, jog 37 °C temperatūros vanduo teigiamai veikia žarnyno judesius ir gali padėti kovoti su vidurių užkietėjimu.
Gėrimo ryšys su svorio mažinimu
Pasak gydytojo, šiltas vanduo taip pat gali padėti norintiems sulieknėti.
„Šiltas vanduo gali laikinai paskatinti medžiagų apykaitą. Organizmas turi suvienodinti vandens temperatūrą su kūno temperatūra, todėl šis procesas šiek tiek padidina medžiagų apykaitos greitį, kas ypač svarbu bandant sudeginti daugiau kalorijų,“ – aiškino jis.
Poveikis kraujotakai ir kraujo tekėjimui
Trečiasis privalumas, anot gydytojo, – geresnė kraujotaka.
„Šiltas vanduo plečia kraujagysles, todėl pagerėja kraujo tekėjimas“, – sakė jis. Tai gali turėti įtakos bendram energijos kiekiui ir organų aprūpinimui deguonimi.
Vis dėlto specialistas pridūrė, kad reikia būti atsargiems: „Labai svarbu užtikrinti, jog vanduo nebūtų per karštas, nes galima nusideginti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!