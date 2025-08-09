Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Skubiai įspėja šio miesto gyventojus: negerkite vandens iš čiaupo

2025-08-09 19:33 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 19:33

Neplaninio patikrinimo metu Joniškyje nustačius geriamojo vandens taršą mikroorganizmais, rekomenduojama negerti vandens iš čiaupo, nebent jį išvirinus.

Vandens čiaupas (Tomas Urbelionis/Fotobankas)

Neplaninio patikrinimo metu Joniškyje nustačius geriamojo vandens taršą mikroorganizmais, rekomenduojama negerti vandens iš čiaupo, nebent jį išvirinus.

0

Kaip LRT radijui šeštadienį sakė Joniškio rajono vicemerė Indrė Stalnionienė, apie tai sužinota po neplaninio patikrinimo.

„Rasti biologinės kilmės mikroorganizmai, tai žarnyniniai enterokokai, žarnyno lazdelės bei koliforminės bakterijos“, – nacionaliniam transliuotojui sakė vicemerė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, pirmadienį bus atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai, po jų – sprendžiama, „ar bus ir kaip bus kompensuojamos patirtos išlaidos“.

„Geriamojo vandens kokybei yra keliami labai aukšti reikalavimai. Tai nėra cheminis šio vandens užteršimas, tačiau jis (vanduo – BNS) neatitinka keliamų standartų ir normų“, – pažymėjo I. Stalionienė.

Savivaldybės valdoma įmonė „Joniškio vandenys“ penktadienį pranešė diena anksčiau gavusi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimą apriboti geriamojo vandens vartojimą iš Turgaus gatvėje esančio vandens bokšto.

Toks sprendimas priimtas vandens mikrobiniams rodikliams viršijus normas.

„Joniškio vandenys“ nurodė nuo rugpjūčio 7-osios vykdanti jai pavestus įpareigojimus, susijusius su vandens tinklo dezinfekcija, pakartotiniais laboratoriniais tyrimais.

Tuo metu savivaldybės tiekėjas ragina virinti vandenį, kai jis naudojamas gėrimui, maisto ruošimui, dantų valymui ir burnos skalavimui. Nevirintas vanduo gali būti naudojamas buities reikmėms, kaip kūno higiena, skalbimas, indų plovimas, valymas.

Viešąsias įstaigas „Joniškio vandenys“ ragina klientus įspėti, kad vanduo iš čiaupo netinkamas gerti.

LRT skelbia, kad šio tiekėjo vandens planiniai tyrimai atliekami kas ketvirtį.

