Ši daržovė mažina cholesterolį ir gerina virškinimą: valgykite kasdien

Cholesterolio kiekis padidėja, kai kraujyje yra per daug riebios medžiagos, vadinamos cholesteroliu. Jei jo per daug, gali užsikimšti kraujagyslės, todėl akcentuojamas riebalų kiekis, kurį patariama suvartoti.
Per didelis cholesterolio kiekis padidina širdies ligų tikimybę. Įdomu tai, kad padidėjęs cholesterolio kiekis nesukelia jokių simptomų − tai galite sužinoti tik atlikę kraujo tyrimą, rašo express.co.uk.
Kukurūzai ir jų aliejus prisideda prie cholesterolio mažinimo
Kalbant apie cholesterolio kiekio mažinimą, tyrimai parodė, kad kukurūzai yra puiki išeitis. Tai ne tik universali daržovė, kuri puikiai papildo patiekalus − nesvarbu, ar tai būtų duona, ar tiršta sriuba, ar salotos − ji taip pat labai naudinga sveikatai, tad neabejotinai padės tiems, kuriems būtina sumažinti cholesterolio kiekį.
Neseniai atliktame tyrime, paskelbtame žurnale „The Journal of Nutrition“, buvo įvertinta 25 suaugusiųjų, turinčių didelį cholesterolio kiekį, grupė, kuri per dieną suvartojo keturis šaukštus kukurūzų aliejaus.
Rezultatai parodė, kad vartojant kukurūzų aliejų, cholesterolio kiekis sumažėjo daugiau nei tiems, kurie vartojo tokį pat kiekį kokosų aliejaus.
2018 metų tyrimo koordinatorius daktaras Kevin Maki sakė: „Įtraukus į mitybą maisto produktų, kurių sudėtyje yra 54 g kukurūzų aliejaus, plazmos lipidų profilis tampa palankesnis nei kokosų aliejaus suaugusiesiems, turintiems padidėjusį cholesterolio kiekį.“
Be to, mažesnis cholesterolio kiekio yra ne vienintelė nauda sveikatai, kurią duoda kukurūzų aliejus. Kukurūzai taip pat gali sumažinti riziką susirgti diabetu.
Kukurūzai – virškinimą gerinantis produktas
Kukurūzai taip pat gali pagerinti virškinimą, nes juose gausu natūralių virškinimui naudingų medžiagų.
Kitas tyrimas, taip pat paskelbtas žurnale „The Journal of Nutrition“, parodė, kad polidekstrozės ir tirpaus kukurūzų pluošto, dviejų rūšių pluošto, esančio kukurūzuose, vartojimas buvo susijęs su gausesniu tuštinimusi.
Tyrimo vadovas dr. Derekas Timmas paaiškino, kad abi medžiagos „padidina išmatų kiekį sveikiems asmenims, kai skaidulų dedama į dribsnius ir bandeles.
Kadangi išmatų kiekio padidėjimas yra geresnės žarnyno veiklos biologinis žymeklis, rezultatai rodo, kad šie pluoštai normalizuoja vidurių laisvumą, kai jų esama perdirbtuose maisto produktuose ir gėrimuose“.
Žarnyno bakterijos − dar vienas būdas palengvinti virškinimą − taip pat suaktyvėja, kai į dietą įtraukiami kukurūzai.
Sveika žarnyno bakterijų pusiausvyra yra būtina norint ne tik išlaikyti sveiką virškinamąjį traktą, bet ir skatinti virškinimo sistemos cheminių pusiausvyrų būklę, nes maždaug 70 proc. jūsų kūno imuninės sistemos yra žarnyne.
Laimei, į savo racioną įtraukus šiek tiek kukurūzų, ši esminė pusiausvyra gali išlikti nepakitusi.
O štai „PLOS One“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad tirpus kukurūzų pluoštas turi prebiotinį poveikį ir padidina naudingų bakterijų kiekį tiriamųjų pacientų virškinimo trakte.
Jei nerimaujate dėl savo dietos, nesvarbu, ar tai būtų užkietėję viduriai ar prasta virškinimo sistemos veikla, šis klasikinis skanėstas gali padėti jums ilgiau išlikti sotiems.
Jei išalkstate dar neatėjus pietų metui, vietoje kaloringų, riebių užkandžių pasimėgaukite kukurūzų spragėsiais.
Tyrimais nustatyta, kad kukurūzų spragėsių sotumo indeksas yra net 154 proc., lyginant su balta duona, kurios sotumo indeksas 100 proc.
Tame pačiame tyrime, paskelbtame „European Journal of Nutrition“, nustatyta, kad mažai riebalų turintys kukurūzų spragėsiai yra sotesni nei traškučių pakelis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!