Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šie produktai sukelia aukštą cholesterolį: išmeskite kuo greičiau

2025-08-09 07:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 07:46

Daugelis linkę tikėti, kad kiaušiniuose yra daug cholesterolio, tačiau tyrėjai pabrėžia, kad tai – sveikas pasirinkimas pusryčiams. Žymiai labiau cholesterolio kiekį didina kiti du populiarūs pusryčių produktai – jų patariama kuo greičiau atsisakyti.

Cholesterolis (nuotr. 123rf.com)

Daugelis linkę tikėti, kad kiaušiniuose yra daug cholesterolio, tačiau tyrėjai pabrėžia, kad tai – sveikas pasirinkimas pusryčiams. Žymiai labiau cholesterolio kiekį didina kiti du populiarūs pusryčių produktai – jų patariama kuo greičiau atsisakyti.

REKLAMA
0

Tyrėjai galutinai paneigė susirūpinimą, kad kiaušiniai didina „blogojo“ cholesterolio kiekį. Ilgą laiką buvo manoma, kad kiaušiniai didina MTL (mažo tankio lipoproteinų) cholesterolio kiekį, kuris gali padidinti širdies ligų ir insulto riziką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau naujausio Pietų Australijos universiteto tyrimo metu nustatyta, kad nerimą turėtų kelti ne kiaušiniuose esantis cholesterolis, o mityboje vyraujančios sočiosios riebalų rūgštys – jų gausu tokiuose produktuose kaip šoninė ar dešrelės, rašo express.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Du pusryčiams dažnai valgomi produktai didina cholesterolio kiekį

Tyrimas parodė, kad valgant du kiaušinius per dieną ir laikantis mitybos, kurioje gaunamas cholesterolio kiekis yra aukštas, bet sočiųjų riebalų – mažai, MTL cholesterolio kiekis gali net sumažėti.

REKLAMA

Pagrindinis tyrėjas profesorius Jonas Buckley apie kiaušinius sakė: „Jie yra unikalūs – tikrai, turi daug cholesterolio, bet mažai sočiųjų riebalų. Vis dėlto būtent jų cholesterolio kiekis dažnai keldavo abejonių dėl vietos sveikoje mityboje.

Šiame tyrime atskyrėme cholesterolio ir sočiųjų riebalų poveikį ir nustatėme, kad didelis cholesterolio kiekis iš kiaušinių, kai jie vartojami kaip dalis mažai sočiųjų riebalų turinčios dietos, nedidina blogojo cholesterolio kiekio.

REKLAMA
REKLAMA

Priešingai – būtent sočiosios riebalų rūgštys buvo tikroji cholesterolio padidėjimo priežastis.“ 

Daugybė žmonių turi padidėjusį cholesterolio kiekį ir daugelis to nė nežino. Tačiau kai kitą kartą ruošitės valgyti kiaušinius, nerimauti nėra ko.

„Galima sakyti, kad pateikėme akivaizdžius įrodymus kiaušinių naudai. Tad kalbant apie pusryčius, nerimauti reikia ne dėl kiaušinių – daug didesnę neigiamą įtaką jūsų širdies sveikatai daro papildoma šoninės porcija ar dešrelė“, – pridūrė profesorius.

Britų širdies fondas pažymi, kad kalbant apie širdies ir kraujotakos sistemos sveikatą, svarbiausia yra bendra mityba. 

Subalansuota mityba, turtinga vaisių, daržovių, ankštinių, pilno grūdo produktų, žuvies, riešutų ir sėklų, gali padėti užtikrinti gerą širdies sveikatą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų