Šie produktai sukelia aukštą cholesterolį: išmeskite kuo greičiau

Tyrėjai galutinai paneigė susirūpinimą, kad kiaušiniai didina „blogojo“ cholesterolio kiekį. Ilgą laiką buvo manoma, kad kiaušiniai didina MTL (mažo tankio lipoproteinų) cholesterolio kiekį, kuris gali padidinti širdies ligų ir insulto riziką.
Tačiau naujausio Pietų Australijos universiteto tyrimo metu nustatyta, kad nerimą turėtų kelti ne kiaušiniuose esantis cholesterolis, o mityboje vyraujančios sočiosios riebalų rūgštys – jų gausu tokiuose produktuose kaip šoninė ar dešrelės, rašo express.co.uk.
Du pusryčiams dažnai valgomi produktai didina cholesterolio kiekį
Tyrimas parodė, kad valgant du kiaušinius per dieną ir laikantis mitybos, kurioje gaunamas cholesterolio kiekis yra aukštas, bet sočiųjų riebalų – mažai, MTL cholesterolio kiekis gali net sumažėti.
Pagrindinis tyrėjas profesorius Jonas Buckley apie kiaušinius sakė: „Jie yra unikalūs – tikrai, turi daug cholesterolio, bet mažai sočiųjų riebalų. Vis dėlto būtent jų cholesterolio kiekis dažnai keldavo abejonių dėl vietos sveikoje mityboje.
Šiame tyrime atskyrėme cholesterolio ir sočiųjų riebalų poveikį ir nustatėme, kad didelis cholesterolio kiekis iš kiaušinių, kai jie vartojami kaip dalis mažai sočiųjų riebalų turinčios dietos, nedidina blogojo cholesterolio kiekio.
Priešingai – būtent sočiosios riebalų rūgštys buvo tikroji cholesterolio padidėjimo priežastis.“
Daugybė žmonių turi padidėjusį cholesterolio kiekį ir daugelis to nė nežino. Tačiau kai kitą kartą ruošitės valgyti kiaušinius, nerimauti nėra ko.
„Galima sakyti, kad pateikėme akivaizdžius įrodymus kiaušinių naudai. Tad kalbant apie pusryčius, nerimauti reikia ne dėl kiaušinių – daug didesnę neigiamą įtaką jūsų širdies sveikatai daro papildoma šoninės porcija ar dešrelė“, – pridūrė profesorius.
Britų širdies fondas pažymi, kad kalbant apie širdies ir kraujotakos sistemos sveikatą, svarbiausia yra bendra mityba.
Subalansuota mityba, turtinga vaisių, daržovių, ankštinių, pilno grūdo produktų, žuvies, riešutų ir sėklų, gali padėti užtikrinti gerą širdies sveikatą.
