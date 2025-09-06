Gydytojas paaiškino, kodėl verta kvestionuoti pasaulį pavergusią mėsėdžio dietą: sukluskite

Pirmieji moksliniai straipsniai apie šią dietą publikuoti tik 2020 metais, kai viena Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkė, kuri pati asmeniškai domėjosi įvairiomis dietomis, kaip ketogenininė dieta, paskelbė pirmąjį straipsnį. Ji siekė išsiaiškinti mėsėdžio dietos sąsają su psichoemocinės būklės sutrikimais.
Tiesa, dauguma išspausdintų straipsnių yra pagrįsti atvejų analizėmis, bet „dar nėra pagrįstos populiaciniame lygmenyje“.
„Čia dar yra daug daug klaustukų, kiek tai yra trumpalaikė nauda ir ar tai nevirs trumpalaike žala“, – apie dietos veiksnumą kalbėjo E. Grišinas.
Mėsėdžio dietos privalumai ir trūkumai
Dietologas išskyrė ne vieną teigiamą mėsėdžio dietos poveikį. Tai gali teigiamai paveikti psichoemocinę būklę, padėti gydant gliukozės apykaitos sutrikimus, taip pat žmonėms sergantiems uždegiminėmis žarnų ligomis ar autoimuninėmis ligomis.
Tačiau didesnis mėsos suvartojimas gali turėti neigiamos įtakos asmens sveikatai, mikroflorai. Dažnai didelių mėsos kiekių suvartojimas siejamas su širdies kraujagyslių ligomis, kraujagyslių pažeidimais. Tokia mityba yra skurdi skaidulomis – neįvertinama ląstelienos nauda.
Kaip ir su grikiais, pašnekovas mąstė, taip ir su mėsa svoris nukris, tačiau jis kviečia pagalvoti, kas bus po to, kai nustosite valgyti tokiu būdu.
„Ar mes turime tęsti visada šitą dalyką, ar mes galėsim vėl grįžti kažkada prie normalios mitybos – šitiek daug klausimų yra, į kuriuos reikia atsakyti prieš imantis tokių ganėtinai ribojančių veiksmų“, – sakė E. Grišinas.
Dietologas turi ir daugiau blogų žinių mąstantiems apie mėsėdžio dietą kaip svorio metimo būdą.
„Deja, mėsėdžio dieta nebus alternatyva fiziniam krūviui. Vis tiek tais dalykais privalėsim kažkada užsimti“, – pranešė jis.
Žarnynas – žmogaus kūno centras
Pasak dietologo, prieš imantis bet kokio naujo mitybos plano, reikia pasverti, kokia mitybos terapija gali būti naudinga individualiam žmogui. Taip pat svarbu įvertinti bendrą žmogaus sveikatą.
„Mes žinome, kad žarnynas yra susijęs su visu mūsų organizmu. Tokiu būdu pažeistas žarnynas, kuris kontaktuoja ir su centrine nervų sistema, ir su kitais vidaus organais, gali sukelti dar didesnį bendrą sisteminį uždegimą ir privesti prie neigiamų išeičių nei labiau teigiamų“, – perspėjo gydytojas.
E. Grišinas pakomentavo, jog žmonės dažniausiai neįvertina, kokios pasekmės gali grėsti, kai kažkas atsitiks.
„Žmogus prisiima daug atsakomybių, kurias privalo stebėti, sekti eigoje – nuo mikroelementų deficitų iki bendros sveikatos aspektų – kad visada, jeigu ką, galėtų pasakyti stop arba koreguoti mitybą, negu, nepaisant skausmų ir deficitų, toliau tęstų“, – abi dietos medalio puses apžvelgė jis.
Dietologas ragina visada kvestionuoti internete aptinkamą informaciją apie įvairias dietas. Jis siūlo pasiaiškinti, kas teikia informaciją ir ar ši informacija yra teisinga.
„Klausti mūsų – gydytojų – niekas nedraudžia“, – patarė E. Grišinas.
