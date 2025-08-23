Dietologas paneigė populiariausius mitus apie glitimą: tai – socialinių tinklų iškeltas „baubas“

Tiesas ir mitus apie glitimą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ aptarė ir paaiškino gydytojas dietologas Edvardas Grišinas.
Soc. tinklų išpopuliarinta mada vengti glitimo
Pastaraisiais metais „baimė“ glitimui išaugo – žmonėms siūlomos glitimo neturinčios produktų alternatyvos, dažniau kalbama apie glitimo netoleravimą. E. Grišino teigimu, kartais sunku atskirti, kiek tam įtakos turi reali baimė, rūpestis dėl sveikatos, o kiek – mada.
Svarbu nepasiduoti tendencijoms ir, anot gydytojo, įvertinti tai, kad glitimo atsisakyti kiekvienam nėra būtina – verčiau atkreipti dėmesį į suvartojamų glitiminių produktų kokybę bei kiekį.
„Visos mados dabar diktuojamos socialinėse medijose ir tikrai iš ten kyla labai daug hipotezių, kad glitimas sukelia uždegimą organizme, pažeidžia žarnyną ir kad geriau yra jo privengti.
Iš dalies, tikriausiai, tai yra tiesa, jeigu iš vienos pusės pažiūrėsime, kad didžiąją dalį glitimo žmogus suvartoja su pusfabrikačiais, saldumynais, įvairiais kepiniais. Iš kitos pusės, tai šiek tiek iškreipia vaizdą apie sveiką mitybą ir apie tai, ar tikrai mums reikia laikytis tokio siauro mitybos raciono, ar daugiau kreipti dėmesį į glitimo kokybę, kur jis yra ir kiek mes jo suvartojame, ir individualizuoti tai pagal savo poreikius“, – teigė pašnekovas.
Alergija glitimui, celiakija ir neceliakinis jautrumas
Gydytojas paaiškino, kad glitimo sukeliamus negalavimus galima skirti į tris grupes – alergiją glitimui, celiakiją ir neceliakinį jautrumą. Specialistas įvardijo, kad būtent celiakija yra liga, kai glitimo pašalinimas iš savo mitybos yra būtinas, o ja nesergant svarbu įvertinti individualias žmogaus požymius ir poreikius.
„Jeigu mes nesergame celiakija, vien atsisakymas glitimo ne visada gali būti veiksmingas mūsų sprendimas, nes yra kur kas daugiau kitų veiksnių, į kuriuos mes privalome atkreipti dėmesį. <...> Eliminacija tai ne viskas, kad mes atstatytume balansą – tai yra tik viena iš sudedamųjų dietų terapijos dalių“, – pabrėžė E. Grišinas.
Glitimo atsisakymas nėra kelias į sveiką mitybą
Tiesa, nors atsisakyti glitimo yra būtina tik celiakijos atveju, dietologas atkreipė dėmesį, kad jaučiant kai kuriuos simptomus galima pabandyti trumpam laikui pašalinti glitimą iš savo mitybos ir stebėti, ar jaučiamas teigiamas pokytis.
Norint išsiaiškinti, ar žmogus netoleruoja glitimo, būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos organizmo sutrikimus, pavyzdžiui, gali būti jaučiamas pilvo pūtimas, kognityvinių funkcijų – su mąstymu, koncentracija, mikroelemntų deficitu susijusių procesų – sutrikimai.
Nerandant atsakymų, gydytojas siūlo „paprovokuoti“ organizmą, tačiau tik su tikslu išsiaiškinti, kur slypi rūpima problema – tai nėra kelias į sveikesnę mitybą.
„Jeigu žmogus paprasčiausiai nori pradėti valgyti sveikiau ir jo pirmas sprendimas bus: „Aš atsisakysiu glitimo turinčių produktų ir rinksiuosi glitimo neturinčius“ – tai ne visada atneš daugiau sveikatos. Nepamirškime, kad beglitimiai produktai, ypač tie, kuriuos galime rasti prekybos centruose, dažnai savo maistine verte nusileidžia produktams, kurie yra su glitimu“, – atkreipė dėmesį E. Grišinas.
Kas yra celiakija ir kuo ji skiriasi nuo alergijos glitimui bei apie tai, ar beglitiminė mityba yra brangesnė, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
