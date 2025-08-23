Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSD neturi duomenų, kad Ruginienės aplinka keltų grėsmę nacionaliniam saugumui

2025-08-23 19:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 19:19

Valstybės saugumo departamentas (VSD) neturi duomenų, kad socialdemokratų nominuota kandidatė į premjero postą Inga Ruginienė, politikės aplinkos ryšiai ar veikla keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, skelbia portalas LRT.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Valstybės saugumo departamentas (VSD) neturi duomenų, kad socialdemokratų nominuota kandidatė į premjero postą Inga Ruginienė, politikės aplinkos ryšiai ar veikla keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, skelbia portalas LRT.

Į VSD šią savaitę kreipėsi opozicinė Seimo konservatorių frakcija, prašydama leisti susipažinti su informacija apie I. Ruginienę, kuri buvo pristatyta šalies vadovui.

Pasak LRT, VSD atliko patikrinimą dėl I. Ruginienės leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Kaip skelbia visuomeninis transliuotojas, tokį leidimą VSD I. Ruginienei išdavė pernai gruodį.

Pati I. Ruginienė šią savaitę, komentuodama konservatorių kreipimąsi, sakė, kad saugumo tarnybos ją jau yra nuodugniai patikrinusios, tad politikė teigė neturinti ko baimintis.

Šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda teigė iš VSD gavęs informacijos apie galimas rizikas, susijusias su kandidatės į premjerus vyro veikla.

Kaip skelbta, visuomenininkas Andrius Tapinas feisbuke rašė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų 

A. Tapinas taip pat skelbė, kad ministrės sutuoktinis V. Ruginis ir jo įmonė „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš valstybinio banko „ILTE“, sutuoktinei einant socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Praėjusios savaitės ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.

Kaip skelbta anksčiau, po šią savaitę vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Tiesa, „valstiečiai“ penktadienį paskelbė nusprendę jungtis į valdančiąją koaliciją.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

