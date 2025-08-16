Šių darinių lazeriu šalinti negalima: gydytojai paaiškino kodėl

Gydytojai dermatovenerologai Gintarė Ulianskaitė ir Tadas Raudonis TV3 laidoje „Sveikatos DNR“ pasakoja, kada dariniai turėtų kelti nerimą ir kodėl jų šalinimas vasarą reikalauja ypatingo dėmesio.
Pasak gydytojos G. Ulianskaitės, nors estetinės procedūros dažniau rekomenduojamos rudens ir žiemos mėnesiais, vasarą odos darinių stebėjimo svarba dar labiau išauga:
„Po šalinimo oda kurį laiką būna jautresnė saulei – net ir gėrybinių darinių atveju. Dėl UV spindulių gali atsirasti použdegiminė hiperpigmentacija, todėl labai svarbu laikytis saulės apsaugos rekomendacijų – naudoti kremus su aukštu SPF, vengti tiesioginių spindulių“, – aiškina gydytoja.
Kai kurių darinių negalima šalinti lazeriu
Gydytojas T. Raudonis pabrėžia, kad ne visi odos dariniai tinkami šalinti lazeriu, ypač tie, kurie gali turėti supiktybėjimo riziką.
„Pigmentinius darinius šaliname tik chirurgiškai, kurie turi supiktybėjimo riziką ateityje. Nėra taip, kad jeigu jo dabar nepašalinsime, jis vėliau pasidarys negeras. Tik tiek, kad laikui nėgant didės, todėl gali būti lengviau traumuojamas, labiau trukdys.
Gali įvykti vėžinė transformacija kažkuriame iš smulkių apgamėlių. Jeigu šalintumėme lazeriu, tai sudarkytų jų paviršinę struktūrą ir vėliau jų vertinimas dermatoskopu pasidaro apsunkintas ir netikslus“, – sako gydytojas.
Daugelis pacientų į gydytojus kreipiasi norėdami atsikratyti kosmetiškai nemalonių darinių – mažų iškilimų, dėmelių ar plokščių apgamų. Tačiau, pasak specialistų, kartais net ir estetiškai nereikšmingi pokyčiai gali būti pirmas įspėjimas apie odos vėžį.
„Jei pastebite, kad apgamas ar dėmelė keičia spalvą, formą, kraujuoja ar niežti – tai ženklas nedelsti ir kreiptis į specialistą. Vasarą tokių pokyčių gali daugėti dėl padidėjusios UV spinduliuotės“, – įspėja T. Raudonis.
Pasakė, kada sunerimti dėl apgamo
Gydytojai pabrėžia, kad nors dariniai gali būti šalinami ir vasarą, svarbiausia, atsakomybė.
„Visada rekomenduojame saugotis saulės spindulių tiek po darinių šalinimo, tiek po veido odos atjauninimo procedūrų ar kapiliarų ir pigmentų šalinimo veido odoje būtent dėl to, jog norime išvengti použdegiminės hiperpigmentacijos.
Tai pažeista oda, kai pašalintas darinys ir atlikta procedūra yra jautresnė UV ir gali pradėti gaminti daugiau pigmentų – toje vietoje gali atsirasti ruda dėmelė. Norime išvengti būtent šito ir kad geriau sugytų. Galima ir vasarą atlikti šitas procedūras, bet tada jau atsakomybė tenka pacientui saugoti saulės spindulių“, – įspėja G. Ulianskaitė.
Net jei neturite jokių matomų darinių ar simptomų, dermatologai rekomenduoja profilaktiškai pasitikrinti odą kartą per metus. O jeigu turite daug apgamų ar rizikos veiksnių, pavyzdžiui, šeimoje buvo odos vėžio atvejų, dažniau.
Simptomai, kurių nereikėtų ignoruoti:
- Apgamas keičia spalvą ar formą;
- Atsiranda niežulys ar skausmas;
- Dėmelė ima kraujuoti;
- Apgamas išauga, tampa kietesnis ar mazginis;
- Nauji dariniai suaugusiems asmenims.
Daugiau vertingų patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.