Pasitikrinti, ar turi šią tyliąją žudikę, nutįsta eilės: gydytojas papasakojo, ką svarbu žinoti

„Aorta yra pagrindinė ir stambiausia mūsų kraujagyslė, ji tęsiasi nuo širdies, po to atsišakoja ir nueina link kojų. Jei ji yra sveika, jos neturėtų matytis. Aneurizma yra bet kokios kraujagyslės išplonėjimas, pavyzdžiui, dėl nuolatinio kraujo spaudimo į jos sieneles, tad kraujagyslės ima pūstis“, – paaiškina intervencinės radiologijos gydytojas Andrejus Afanasjevas.
Aneurizmai plyšus prasideda vidinis kraujavimas, kuris gali baigtis mirtimi, jei skubiai nebus suteikta pagalba.
Intervenciniai radiologai dabar yra vieni iš gydytojų, kurie gali suteikti pagalbą esant aortos aneurizmai, nors ši specialybė – ne visiems gerai žinoma.
„Atsimenu, kai įstojau į radiologiją manęs paklausė tėvų draugai, kodėl aš mečiau mediciną ir pradėjau dirbti radijuje“, – juokdamasis prisiminė gydytojas.
