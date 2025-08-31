Naudingi patarimai kovojantiems su spuogais: štai kaip tai daryti teisingai

„Bendra rekomendacija – neužsiimti bet kokių esančių spuogų manipuliacija savarankiškai. Per stipriai traumuojant audinius galima sukelti antrinę infekciją, išsiplėtusius kapiliarus ir randėjimą. Pašalinti spuogą tvarkingai gali kosmetologas, tad neprivenkite ir jų paslaugų.
Jeigu jau norisi pašalinti spuogą savarankiškai, tai daryti geriausia būtų vakare, nusiprausus veidą prausikliu, švariai nusiplovus rankas, nudezinfekavus pažeistą vietą, pasiėmus sterilią adatėlę, pradūrus bėrimą, tą spuogą, kuris turi baltą viršūnėlę ir atrodo, kad tuoj plyš ir tada švelniai paspaudus leisti ištekėti tam turiniui ir dar ant viršaus užtepti antibiotiką, kad jis paspartintų gijimą“, – paaiškino specialistas.
Gydytojo teigimu, dažniausiai realybėje nelabai kas taip daro. Ką matome – tai paauglį ar studentą, sėdintį pamokose ar paskaitose po pietų pertraukos su riebaluotomis rankomis dar labiau pakrapštantį tą spuogą, kas tik padidina infekcijos tikimybę.
Randai – ilgam, bet gydomi
Pasak T. Raudonio, randai – tai svarbiausia priežastis, kodėl aknę reikia gydyti laiku. Nors visiškai jų panaikinti dažnai nepavyksta, šiuolaikinės procedūros leidžia juos beveik paslėpti.
„Efektyviausiai randus veikia frakciniai lazeriai, mikroadatinė terapija, gilūs cheminiai pilingai, rando subcizija, PRP ar polilaktinės rūgšties injekcijos. Tačiau randų gydymu neverta užsiimti, kol dar aknė yra aktyvi ir vis dar kyla nauji spuogai.
Kadangi tada bet kokia ir procedūra veide gali paskatinti naujų spuogų susidarymą gijimo laikotarpiu po procedūros. Ir kokia tada prasmė gydyti vieną randą, jeigu po kelių mėnesių dar kelis naujus turėsime?“ – klausė ekspertas.
Gydytojas ragino nelaukti metų ar dviejų, kad pradėtumėme gydyti randus – jų gydymą verta pradėti vos tik aknė suvaldoma.
Aknė – ne tik paauglių problema
Nors dažniausiai su spuogais siejama paauglystė, T. Raudonis pastebėjo, kad paveldimumas gali lemti aknę ir vyresniame amžiuje.
„Dažniau tai būna moterims, bet pasitaiko ir vyrams virš 30–40 metų. Kartais ateina visa šeima – mama, tėtis ir keli vaikai – ir visi kartu vartoja vaistus nuo aknės.“
Kaip saugiai prižiūrėti odą, kad nesusidarytų randai, kokie gydymo metodai efektyviausi ir kodėl paveldimumas lemia, kad spuogai neišnyksta net sulaukus 40 metų?
